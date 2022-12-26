Всеволожские гимнастки отличились на «Рождественской звездочке»

С 18 по 20 декабря во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве проходили Международные соревнования по художественной гимнастике «Рождественская звёздочка».

В предновогодних соревнованиях на помост вышли лучшие гимнастки России, Кыргызстана, Узбекистана, Молдовы, Словакии, Сербии, Сирии и Армении. Честь выступать на престижнейшем турнире выпала и спортсменкам Всеволожской спортивной школы Олимпийского резерва, воспитанницам тренеров Ирины Турусбековой и Вероники Богдашовой.

Команда «КМС-Ника» в составе Ксении Бармашовой, Дарьи Савоськиной, Варвары Водопьяновой, Ксении Кудрявцевой и Киры Воробьевой пробились на пьедестал и стали бронзовыми призерами соревнований. Маргарита Сусекова также завоевала «бронзу» в упражнениях с мячом. Не остались незамеченными на турнире Милана Богдашова, Арина Березина, Полина Бирюкова, Дарья Михайлова и Таисия Луна Антонио. В составе команды детей 2014 года рождения «Солнышки» они заняли пятое место. Кроме того, Милана Богдашова выступила с показательным номером в заключительном Гала-концерте.

– Участвуя в «Рождественской звездочке», девочки получили колоссальный опыт. Очень заметно, что с каждым выступлением наши спортсменки становятся сильнее, увереннее и конкурентоспособнее, – отметила Ирина Турусбекова.

Александр СОРОКИН

Фото спортклуба «Ника»