Форум «Формула успеха» собрал в Кавголово специалистов по работе с молодежью

Во Всеволожском районе, на территории учебно-тренировочного центра «Кавголово», проходил очередной Молодёжный образовательный форум под названием «Формула успеха». Мероприятие проводится ежегодно начиная с 2018 года.

На этот раз его участниками стали 70 человек – специалисты по работе с молодёжью из всех девятнадцати муниципальных поселений Всеволожского района. Для них было важно встретиться, пожать друг другу руки, обменяться опытом, поддержать коллег дружеским словом.

Организаторами форума выступили: комитет по молодёжной политике, туризму и межнациональным отношениям Всеволожского района и Молодёжный центр «Альфа» при содействии УТЦ «Кавголово». В программу были включены мастер-классы, мастермайнды, интеллектуальная игра, мозговой штурм, дискуссионная панель и даже тренинг с психологом. Прошёл круглый стол по теме «Актуализация нормативных документов и отчётности в сфере молодёжной политики».

Но, пожалуй, самое интересное – это встреча с людьми, которые сумели достичь успеха в жизни. На форум были приглашены мастер спорта международного класса по лёгкой атлетике, участница Олимпиады 2008 года Ю.А. Кондакова и акушер-гинеколог Всеволожской КМБ Н.Д. Иванова, которой довелось принять участие в Специальной военной операции на Украине. Интересно было послушать рассказы о собственной жизни директора Муринского образовательного центра № 2 А.Г. Деревянко и предпринимателя, разработчика парфюмерной линии О.А. Пензиной. В.В. Бугров, в прошлом – участник боевых действий в Чечне, а ныне заместитель руководителя Ленинградского областного отделения ВООВ «Боевое братство», рассказал о своем опыте сбора и отправки гуманитарной помощи на Донбасс. От имени комитета по молодёжной политике, туризму и межнациональным отношениям выступила главный специалист комитета Е.Ю. Коликова.

«В чём состоит ваша формула успеха? – прозвучал главный вопрос. – Можно ли эту формулу выразить в математических терминах, например, икс плюс игрек и зет?» Вот как ответила заместитель главы администрации Всеволожского района по социальному развитию С.В. Хотько: «Для меня «икс» – это трудолюбие, к нему нужно добавить «игрек» – это ответственность, и зет – это поддержка своей семьи».

Много накопившихся проблем удалось решить за эти два дня. Специалистов по работе с молодёжью интересовали вопросы правильного оформления административных документов и составления календарных планов. Где брать необычные идеи для молодёжных мероприятий? Как организовать работу, если даны очень короткие сроки? Как сделать интересное событие при маленьком бюджете? А также – как найти в себе силы в момент выгорания? Люди, работающие в социальной сфере, часто сталкиваются с профессиональным выгоранием. И в этот момент важно восстановить растраченную бодрость и вернуться к работе с хорошим расположением духа.

«Верьте в себя – и всё будет хорошо» – таков был девиз данного молодёжного форума. Все его участники получили мощный заряд энергии. Был разработан проект плана по развитию молодёжной политики во Всеволожском районе на 2023 год. Специалисты по работе с молодёжью договорились проводить один раз в квартал общее собрание для подведения итогов и обмена идеями.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото пресс-службы ВМР