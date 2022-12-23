Права дольщиков «Петростроя» будут восстановлены

Строительство третьего корпуса ЖК «Северный вальс» планируется возобновить в марте 2023 года.

«Правительством Ленинградской области найден инвестор для завершения строительства жилого дома. С сентября текущего года ведется финансирование объекта. В соответствии с графиком оно выполняется частями. В начале марта Дирекция накопит достаточное количество средств, чтобы начать строительно-монтажные работы», – рассказал зампред Правительства Ленинградской области Евгений Барановский на встрече с дольщиками ЖК «Северный вальс».

Сегодня Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области ведет дополнительное техническое обследование конструкций жилого дома, которое планируется завершить до конца 2022 года. После этого будет выполнен расчет сметной стоимости и пройдена экспертиза. Как только строительные работы будут возобновлены, на стройплощадке проблемного объекта состоится встреча с дольщиками.

По материалам комитета по строительству ЛО