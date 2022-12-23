Направление – на восточный берег

Около 18 500 человек в год принимает Осиновецкий филиал Центрального военно-морского музея имени Петра Великого – Музей «Дорога жизни». В Кировске музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» сейчас обслуживает до 20 000 человек в год. Увеличилась посещаемость Старой и Новой Ладоги. Время показало, что чем больше мы вкладываем в культуру, тем больше получаем отдачи.

9 декабря в комитете по транспорту Правительства Ленинградской области (руководитель комитета М.С. Присяжнюк) состоялось совещание по вопросу развития нового музейного комплекса.

Посещаемость деревни Кобона Кировского района пока около 7 000 человек в год, а между тем это очень важный туристический объект. К сожалению, многие жители России знают про Дорогу жизни только от Ленинграда до Осиновца. Из поля зрения выпадает, что дорога состояла из трёх частей: от Ленинграда до Ладожского озера на западном берегу, затем продвижение по акватории Ладожского озера (либо до Новой Ладоги, либо до Кобоны) и путь от Кобоны (или Новой Ладоги) на Большую землю на восточном берегу. Самой короткой, а значит, самой важной была трасса от Осиновца (или деревни Коккорево) до Кобоны. Когда людей эвакуировали из Ленинграда, то они думали: «Только бы живыми добраться до восточного берега!» В их сознании именно Кобона была символом спасения.

Впервые это название прозвучала на всю страну, когда 22 ноября 1941 года из Кобоны вышла первая автомобильная колонна с продуктами.

Она прошла по льду до Осиновца, и это было начало работы ледовой трассы Дороги жизни. Зимой 1941 – 1942 годов по льду также происходила эвакуация людей. В кобонской церкви Николая Чудотворца был эвакопункт, и голодные люди получали здесь питание после тяжелого переезда. По некоторым данным, через эту церковь прошло около миллиона человек. В середине февраля 1942 года начала действовать железнодорожная ветка от Кобоны до Войбокало. Это позволило увеличить количество эвакуируемых. В Войбокало люди делали пересадку и отправлялись в Тихвин, а оттуда – на Вологду.

Весной 1942 года открылась навигация, и за короткие сроки в Кобоне был построен Кобоно-Кареджский порт. На его пирсах происходила погрузка-разгрузка продуктов. Кобона превратилась в оживлённый пункт, имеющий стратегическое значение. Кроме того, в 1942 году через Кобону по дну Ладожского озера протянули трубопровод для переправки бензина. А также был проложен электрический кабель, по которому в Ленинград поступала электроэнергия из Волховской ГРЭС.

Сейчас Кобона может похвастаться несколькими интересными объектами. Это удивительным образом уцелевшая Церковь Николая Чудотворца, а также открывшийся на местной базе отдыха Военно-исторический центр «Дорога жизни. Восточный берег», на территории которого установлен грузовик-полуторка, а в ангаре хранятся ценные артефакты. В 2015 году после реставрации был открыт Музей «Кобона: Дорога жизни». И совсем недавно появился памятный знак водителям, отдавшим свою жизнь за спасение Ленинграда. Кроме того, здесь живописная природа. Но, к сожалению, общественный транспорт ходит плохо, и не все желающие могут увидеть воочию такое замечательное место.

На заседании 9 декабря был продемонстрирован лучший из проектов. Он произвел сильное впечатление. Согласно этому проекту над волнами Ладожского озера вознесется памятник. Это будет ангел, будто только сошедший со шпиля Адмиралтейства и приземлившийся на спасительный берег. По ночам у памятника будет подсветка. Она планируется также возле полуторки, вокруг двухэтажного Музея «Кобона: Дорога жизни» и вокруг Военно-исторического центра «Дорога жизни. Восточный берег». В этом центре предполагается обновление экспозиции, в частности, посетители с помощью мультимедийной техники смогут самостоятельно пройти по обледеневшим деревянным настилам Дороги жизни, обдуваемые ветром и снегом. Об этом рассказал руководитель Центра С.В. Марков. Также предусмотрено создание Аллеи памяти вдоль берегов Ладожского канала, строительство пассажирского причала и общественных пунктов питания, создание парковой зоны. Но что для нас особенно интересно: музейный комплекс будет включать в себя территорию и на восточном, и на нашем берегу. В него планируется ввести небольшой участок Дороги жизни в Осиновце и Осиновецкий маяк, чтобы было понятно, что Кобона и Осиновец были единой артерией.

Решались на совещании и транспортные вопросы. Посетителей предложили перевозить в Кобону либо на туристических автобусах из Санкт-Петербурга, либо на пассажирских судах по Неве, а затем по Ладожскому каналу. При этом они будут делать остановку не только в Осиновце, но и в Дубровке, и посещать наш Музей «Невский пятачок».

Мы вновь убеждаемся, что Правительство Ленинградской области уделяет много внимания улучшению туристического потенциала региона.

Только что в прессе появилось сообщение, что Российское военно-историческое общество при личной поддержке В.В. Путина в Гатчинском районе создает мемориал мирным жителям Советского Союза, погибшим во время Великой Отечественной

войны.

Следующим важным объектом станет Музейный комплекс, объединяющий Кировский и Всеволожский районы. И это будет прекрасная площадка для проведения патриотических мероприятий.

Людмила ОДНОБОКОВА