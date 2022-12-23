В лесах Всеволожского района активизировались «елочные» браконьеры

Работники лесного хозяйства Всеволожского района перешли на усиленный вариант несения службы. В эти предновогодние дни в лесных угодьях заявляют о себе елочные браконьеры.

– Наша служба организована совсем недавно, в 2014 году. В районе существует 15 лесничеств, общая площадь которых достигает 112 тысяч гектаров, – рассказал заслуженный лесовод России, директор Всеволожского лесничества Анатолий Петров. Если разобраться, то на одно хозяйство идёт, к сожалению, только один лесничий. Поверьте, это катастрофически мало. На такой объем нам необходимо 75 штатных сотрудников. Это притом что наш Всеволожский район самый многолюдный, здесь, по официальным данным, проживает больше 500 тысяч человек.

По словам эксперта, нагрузка на ведомство большая не только в зимний период, но и практически круглый год. Летом многие горожане проводят отпуска дома, а спасаются от жары на природе.

– Здесь за ними глаз да глаз нужен, в это время все берега лесных водоемов забиты машинами и людьми, – продолжает собеседник. – Зимой усиление выпадает именно на предновогодние дни. Почти все сотрудники выходят на патрулирование своих участков. Пик работы заканчивается буквально 31 декабря. Несмотря на эти меры, есть такие люди, которые живут по принципу – всё здесь моё. И забывают, что ель – это государственное имущество. Это притом что мы уже четвертый год, по решению губернатора Ленинградской области, выдаем местным жителям зеленых красавиц бесплатно. Иди оформи. Не хочешь ехать к нам в офис, стоять в очереди, у себя дома скачай в интернете официальный бланк договора и заполни его. Останется поставить только мою подпись, что не займет много времени, и готово,

…Вместе с нашим провожатым лесничим Анатолием Прокофьевым отправились на близлежащий участок. По дороге попросили его поделиться тонкостями работы.

– У нас уже началось усиленное патрулирование. Цель – предотвращение незаконной заготовки хвойных деревьев. У каждого патруля разработан специальный маршрут. Кроме этого, посещаем те места, где люди массово заготавливают ели. К своей работе будем привлекать сотрудников правоохранительных органов. Вместе с ними будем дежурить на крупных трассах, на постах ГИБДД, – проверять подозрительный транспорт, – рассказывает наш собеседник.

Не могли мы не поинтересоваться у нашего собеседникам, к каким ухищрениям прибегают браконьеры.

– Основное правонарушение практически одно. Люди думают, что они умнее всех. Имея на руках разрешение на вырубку одного дерева, пускают под топор несколько. Скорее, тут срабатывает человеческая жадность. Есть такие мастера, которые срубленные ели упаковывают так умело, что не сразу можно их заметить. Виден только один комелёк дерева и его вершина, а внутри браконьерская начинка. Не будешь же проверять каждую упаковку. Но тут нам на помощь приходит опыт за долгое время работы. Честно признаюсь, с каждым годом злостных браконьеров всё меньше. Люди становятся законопослушными. Единственная сложность в пиковые дни – постоять в очереди, – утверждает Анатолий.

Как нам признался наш провожатый, в эти дни им приходится проходить где на машине, где пешком ежедневно около пяти километров. Территория очень большая. Несмотря на это, проблема браконьерства полностью не искоренена. Но по сравнению с прошлыми годами, случаи браконьерства единичны.

– Есть правонарушители, которые во главу угла ставят свои личные выгоды. Они предновогодние праздники используют для наживы и заготавливают ели для продажи. Их схемы нам тоже известны. У нас они оформляли один договор и по нему пытались продавать незаконно срубленные деревья, – продолжил наш собеседник.

Понимая, что злоупотреблять временем лесничего мы больше не имеем права, попрощавшись, вместе с фотокором отправились домой.

Юрий КУЗЬМИНЫХ

Фото автора