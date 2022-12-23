Всеволожский лыжник завоевал «серебро» на российско-китайских молодежных играх

В середине декабря стартовало масштабное международное спортивное событие – III Российско-Китайские зимние молодежные игры.

Игры проводятся с целью укрепления дружбы и сотрудничества между странами, развития спортивных традиций, повышения спортивного мастерства и приобретения молодыми спортсменами опыта участия в международных соревнованиях.

В этот раз они проходили на базе горнолыжного центра Ляньхуашань в провинции Цзилинь города Чанчунь. В программу игр включены соревнования по горнолыжному спорту, лыжным гонкам, сноуборду, конькобежному спорту, фигурному катанию на коньках, кёрлингу и фристайлу.

В состав сборной России вошел воспитанник Центра подготовки спортивного резерва по горнолыжному спорту и фристайлу из Всеволожска Глеб Романюк. Выступая в возрастной категории U-16 в дисциплине горнолыжный слалом, наш спортсмен завоевал серебряную медаль, а в гонке слалом-гигант стал третьим.

Александр СОРОКИН

Фото отдела ФКС Всеволожского района