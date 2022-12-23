Во Всеволожске открылся женский консультационный кабинет по ВИЧ-инфекции

Женская консультация Всеволожской клинической межрайонной больницы с первого взгляда производит впечатление самое приятное: аккуратное здание с вывеской «Центр здоровья женщины», свежий ремонт, вежливый персонал. Светло, чисто, уютно. Все здесь направлено на то, чтобы получать медицинские услуги женщине было комфортно.

С середины декабря в женской консультации начал работу кабинет консультирования по ВИЧ-инфекции. Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ предлагает повышение информированности граждан и мотивации к диспансерному наблюдению людей с ВИЧ-инфекцией за счет широкой доступности услуг по месту проживания.

По официальным данным, в 2021 году 1 137 596 человек в России живут с ВИЧ. 70,8 % случаев инфицирования произошли половым путем. В Ленинградской области с ВИЧ живут 7 720 женщин.

Екатерина ЮРКОВА уже несколько лет работает в Ассоциации «Е.В.А.» консультантом для женщин, затронутых ВИЧ-инфекцией. Теперь её услуги доступны для женщин г. Всеволожска.

– Мои ожидания от работы кабинета консультирования самые оптимистичные. Теперь наши женщины будут ещё и с этой стороны объяты вниманием. Мы, как медицинское учреждение, сосредоточены на оказании медицинских услуг, но у нас также работают патронажная служба и психолог. Консультации по ВИЧ – это прежде всех услуга для помощи женщине, – говорит заведующая женской консультацией, врач- акушер-гинеколог Наталья Александровна Шульгина.

График работы Кабинета консультирования по ВИЧ-инфекции: вторник – 9.00 – 12.00; пятница – 15.00 – 18.00. Тел. 7 911 123-06-39, Юркова Екатерина. Адрес: г. Всеволожск, Социалистическая ул., д.106, лит. А.