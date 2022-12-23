Во Всеволожске наградили 110 номинантов премии «Я – доброволец»

Торжественная церемония вручения ежегодной премии «Я – доброволец» прошла в минувшую среду во Всеволожске. Всего 110 номинантов – руководителей и активных членов волонтерских объединений – были отмечены благодарственными письмами и памятными сувенирами. В числе награждённых – сплочённая команда Всеволожского женсовета, принимающая самое активное участие в акциях #МЫВМЕСТЕ# и #ПОМОЖЕМVМЕСТЕ#.

«Так получилась, что наша инициатива по организации гуманитарной помощи получила региональную поддержку, – рассказала руководитель женского совета Марианна Шевченко. – А вообще, мы стараемся оказывать любую помощь – психологическую, правовую, социальную, помощь во взаимодействии с профильными органами власти. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить районную администрацию за действенную поддержку, а участниц нашего движения – за их горячие и отзывчивые сердца».

Всеволожских добровольцев тепло приветствовала заместитель главы администрации района по социальному развитию Светлана Хотько.

«Вы стали для многих добрыми друзьями, – обратилась она к волонтерам. – Ваши сердца всегда открыты для людей, ваши полезные и нужные дела говорят сами за себя. Я счастлива тем, что с каждым годом нас становится всё больше. Желаю всем мира и добра, веры, надежды и любви!».

В рамках церемонии награждения была представлена работа Всероссийской форумной компании, которая занимается формированием сообщества молодежи и вовлечением её в общественную жизнь. Также заинтересованные стороны обсудили план взаимодействия Ресурсного добровольческого центра Ленинградской области с волонтёрскими объединениями Всеволожского района и создание для них программы мотивации.

Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА