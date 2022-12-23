Возвращение в детство

Декабрь. Последний месяц уходящего года. Зима полностью вступила в свои права. Стойкий запах новогодних ароматов уже можно полной грудью вдыхать не только в супермаркетах, но и просто на улице. Воздух буквально пропитался предстоящим праздником.

До боя курантов на главной площади страны остались считаные дни. Именно в это предпраздничное время принято подводить итоги уходящего года, что получилось, что – нет. Каждый из нас в эти оставшиеся дни старается наверстать упущенное и надеется пусть на маленькое, но чудо.

Особенно хорошо в эти дни детям. Для них этот праздник всегда самый долгожданный. Школьные каникулы и главный сюрприз, пришедший домой с мешком подарков, – Дед Мороз. И пусть из-под красной шубы торчат домашние тапочки, а долгожданный гость сквозь огромную и торчащую во все стороны бороду говорит голосом отца, – обращать внимание на такие мелочи в этом возрасте не принято. Главное, удивить дедушку и рассказать под елочкой заранее выученный стих, а взамен получить из огромного мешка долгожданный подарок.

Недавно стал свидетелем вполне занимательной истории: ребенок лет пяти вместе с мамой на улице.

– Мама, мама, смотри, Дедушка Мороз около нашего дома ёлку поставил! А когда он мне подарок принесет? – стала засыпать вопросами дочка свою родительницу. А потом потянула к горящей гирляндами елке. Как хочется верить, что у этого ребенка ощущение праздника сохранится на долгие годы!

Наверное, трудно определить тот возраст, когда мы перестаем верить в новогоднюю сказку. В период взросления появляются новые жизненные приоритеты, и вера в Деда Мороза и Снегурочку незаметно уходит на второй план. Но всё же почти все под бой курантов загадывают для себя самые сокровенные желания. Мы еще больше по привычке, чем по велению сердца, ставим дома елку. Потом это делается ради детей и внуков. В предпраздничные дни мы больше думаем, как говорится, о хлебе насущном. Бегаем по магазинам в поисках продуктов. Домочадцы занимаются приготовлением праздничного меню, владельцы железных коней спешат сменить летнюю резину на зимнюю.

Как правило, ощущение праздника проходит быстро. Если подойти к этому вопросу философски, то именно за эти сутки мы стали ещё на один год старше. Утром первого января уже не так радуют оставленные на столе традиционные недоеденные салаты. Гости, сбросив с себя остатки новогодней дремы, благополучно расходятся по домам. Только стоящая в углу обвешанная светящимися гирляндами и шарами елка напоминает о наступлении нового года. Сменяют друг друга события, как пейзажи за окном пригородной электрички. Каким он будет, 2023 год, покажет время. А пока человек сам поднимает себе настроение. Пример тому – идущий по проспекту мужчина в костюме медведя. Лица проходящих мимо него людей озаряет добродушная улыбка.

Юрий КУЗЬМИНЫХ

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