Юных сертоловчан поблагодарили за активную жизненную позицию

16 декабря в конференц-зале МФЦ города Сертолово состоялась торжественная церемония награждения активной молодёжи муниципального образования по итогам 2022 года. Перед началом награждения прошла акция, приуроченная ко Дню Конституции Российской Федерации. Волонтёры раздали присутствующим информационные буклеты, рассказывающие о главном государственном документе.

Талантливые и целеустремлённые юные сертоловчане, прекрасно проявившие себя в прошедшем году, были награждены за особые успехи и вклад в развитие города. В 2022 году они достигли отличных результатов в учёбе, спорте и науке, принимали активное участие в жизни муниципального образования Сертолово.

К виновникам торжества обратились глава МО Сертолово Сергей Коломыцев и депутат совета депутатов, директор МАУ «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр» Марина Матусевич. Слова благодарности звучали в адрес участников районных, областных и Всероссийских олимпиад, научных конференций, победителей и призёров различных турниров, участников патриотических мероприятий и лауреатов творческих конкурсов, ребят, занимающихся общественно полезной деятельностью.

Сергей Коломыцев, Марина Матусевич и депутат совета депутатов, заместитель директора Культурно-спортивного центра «Спектр» Павел Поляков вручили активным юным сертоловчанам цветы, грамоты и подарки. В завершение мероприятия его участники сфотографировались на память.

Михаил БОНДАРЧИК

Фото Петра КУРГАНСКОГО