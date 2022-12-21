Летописцы человеческой жизни

С первой минуты появления на свет и до ухода в мир иной жизнь человека в нашей стране тесно связана с органами ЗАГС (запись актов гражданского состояния), а самих работников, без преувеличения, можно назвать летописцами судеб. В этом году органы ЗАГС отмечают свое 105-летие. Современная система записи актов гражданского состояния ведёт свой отсчёт с 18 декабря 1917 года. Именно в этот день Советом Народных Комиссаров РСФСР был принят декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния». Ранее, до Октябрьской революции, всё делопроизводство актов гражданского состояния вела Русская православная церковь.

В канун праздничной даты состоялась беседа журналиста «Всеволожских вестей» с руководителем управления ЗАГС администрации Всеволожского муниципального района Юлией Шемякиной.

– Юлия Владимировна, как давно ваша судьба связана с Управлением ЗАГС Всеволожского района?

– Можно сказать, с рождения. Поскольку родилась я во Всеволожске и запись о моём рождении составлена в Книге записей актов гражданского состояния Всеволожского района. А работаю здесь с 2006 года: сначала на посту заместителя начальника, а в 2014 году возглавила Управление ЗАГС.

– Расскажите немного о кадровом составе вашего Управления.

– Сотрудники нашего небольшого коллектива, всего 11 человек, хорошо подготовлены в плане проведения торжественных церемоний бракосочетания. К примеру, Ольга Соболева в этом году стала победительницей конкурса «Лучший ведущий ритуала Ленинградской области» в номинации «За лучший поздравительный текст».

Хотелось бы отметить, что в коллективе трудятся не только молодые перспективные кадры, но и заслуженные работники, кто на протяжении многих лет отдает свои силы любимой работе, которой не учат ни в одном вузе. В этой связи хочется отметить инспектора управления ЗАГС Е.А. Андрееву.

– Трудно переоценить социальную значимость работы сотрудников органов ЗАГС, в особенности учитывая веяния «духа времени». Ведь многие годы записи актов составлялись вручную, только на бумажных носителях. Много ли времени и труда потребовалось, чтобы перевести все акты гражданского состояния Всеволожского района в электронный вид?

– Всей нашей дружной командой, что зовётся ЗАГС, основную работу по оцифровке мы выполнили в течение года. По объективным причинам этот процесс шёл далеко не гладко, нам и сегодня приходится исправлять ошибки, устранять неточности и дополнять имеющиеся сведения. Надо отметить, что весь коллектив отнесся к этой задаче с пониманием, и никто не роптал по поводу того, что часто приходилось работать сверхурочно, прихватывая и выходные дни.

Мы регистрируем акты гражданского состояния о заключении брака, о рождении, о смерти, о расторжении брака, о перемене имени, об установлении отцовства, об усыновлении (удочерении). У большинства граждан ЗАГС ассоциируется с праздником, с цветами, с шарами, с маршем Мендельсона, но это ошибочное мнение. Регистрация брака, это, конечно, неотъемлемая часть нашей работы, но мы ведь регистрируем и печальные события, и очень весомая часть работы органов ЗАГС связана с архивом, в котором хранятся записи актов гражданского состояния с 1926 года по настоящее время. ЗАГСы хранят актовые записи на протяжении 100 лет, а затем передают их в исторический архив на постоянное место хранения. В настоящее время запись акта гражданского состояния

осуществляется в электронном виде и выводится на бумажный носитель, который бережно хранится в архиве ЗАГС и занимает немалое пространство.

– А какие ещё новшества, кроме оцифровки данных, пришли в вашу сферу деятельности?

– Существенным моментом стало изменение законодательства. С 1 января 2022 года граждане могут регистрировать и запрашивать все виды актов в любом отделении ЗАГС страны. Кроме этого, с 1 октября 2018 года мы стали работать в единой государственной информационной системе ФГИС «ЕГР ЗАГС».

– А что лично вас вдохновляет и радует в вашей работе?

– Самая большая радость – это счастливые глаза молодоженов и регистрация новорожденных. Прекрасно, когда создается молодая семья и рождается новая жизнь. К слову сказать, у нас неплохая статистика. В этом году на свет появилось 3112 младенцев, правда, это на 140 человек меньше, чем в прошлом году, но и свидетельств о смерти было выдано меньше чем в 2021-м. В прошлом году в районе умерли 5046 человек, в этом – 4444, что на 602 меньше прежнего показателя. Браков в 2022 зарегистрировано 893, что больше прошлогодней цифры на 57, и разводов стало меньше на 229. (2021 – 1115, в 2022 – 886). За установлением отцовства в этом году к нам обратился 391 человек, с запросом об усыновлении/удочерении 23 гражданина и 184 пожелали изменить фамилию, имя или отчество.

– Скажите, какие имена сегодня чаще всего дают новорожденным детям?

– Молодым родителям нравятся как простые русские имена, так и редкие, звучные и яркие. В течение нескольких последних лет среди девочек лидирует имя София. С большим отрывом за ним следуют Анастасия, Аделина, Есения, Ева и Ясмина. У мальчиков чаще всего встречаются имена Артём и Александр. За ними следуют Кирилл, Михаил, Григорий и Иван.

– Что бы вы хотели пожелать жителям Всеволожского района в наступающем 2023 году?

– Для многих этот год оказался непростым, и он подходит к своему завершению. Всем всеволожцам хочется пожелать мирного неба, здоровья, душевного равновесия и хорошей «погоды» в семьях.

А своих коллег и ветеранов службы ЗАГС я хочу поздравить с профессиональным праздником и пожелать успехов.

17 декабря в городе Луга проводилось областное праздничное мероприятие, посвященное 105-й годовщине со дня образования органов ЗАГС.

Специалисты Управления ЗАГС администрации Всеволожского района были высоко оценены правительством Ленинградской области и отмечены Благодарностями и Почетными грамотами Губернатора области и областного Законодательного собрания.

Александр СОРОКИН

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО