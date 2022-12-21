Комитет по соцзащите выдает бесплатные новогодние подарки детям-инвалидам

Комитет по социальной защите населения Ленинградской области подготовил сладкие подарки для детей-инвалидов, зарегистрированных на территории Ленинградской области. Получить подарок могут родители или законные представители ребенка по определенному графику.

С 20 декабря 2022 года ЛОГАУ «Всеволожский КЦСОН» начинает выдавать новогодние подарки детям-инвалидам согласно спискам существующей базы данных, зарегистрированным на территории Всеволожского района Ленинградской области.

Предварительно (до даты выдачи подарков, указанной в графике ниже по тексту) специалисты учреждения социальной защиты населения Ленинградской области свяжутся с родителями (законными представителями) несовершеннолетних, проинформируют о возможности получения новогодних подарков и пригласят по адресу выдачи в зависимости от места проживания семьи.

Если с родителем (законным представителем) несовершеннолетнего не связались до 23 декабря 2022 года, рекомендуется с 26 декабря 2022 года самостоятельно позвонить в ЛОГАУ «Всеволожский КЦСОН» по номеру телефона 8 (813-70) 343-06 для уточнения информации.

С 21 декабря 2022 года с 9.00 до 18.00 новогодние подарки можно получить по адресам:

г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21 (8 (813-70) 343-06);

п. Романовка, д. 14 (8 (813-70) 603-48);

пгт. Кузьмоловский, ул. Пионерская, д. 2а (8 (813-70) 940-14).

Также будет выдача подарков с микроавтобусов ЛОГАУ «Всеволожский КЦСОН» по следующему графику:

22 декабря с 9.30 до 11.00 – у Всеволожского центра культуры и досуга по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 110, (стоянка с левой стороны относительно центрального входа), (черный микроавтобус «Пежо»).

22 декабря с 12.30 до 13.45 – у Культурно-досугового центра «Южный» по адресу: г. Всеволожск, мкрн. Южный, ул. Московская, д. 6 (стоянка ближе к военкомату), (черный микроавтобус «Пежо»).

При необходимости график будет корректироваться в режиме онлайн. Пожалуйста, обращайте внимание на актуальную версию!

ВНИМАНИЕ! График выдачи подарков с микроавтобусов для жителей других населенных пунктов Всеволожского района будет сформирован и выложен на сайт учреждения 23 декабря 2022 года.