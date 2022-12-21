Игра «Зарница» вернулась во Всеволожск в новом формате

В поселке Янино-1 на территории Заневской спортивной школы прошла военно-патриотическая игра, организованная для старшеклассников отделом по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям администрации Всеволожского района и ООО «Градспорт».

20 декабря Заневская споршкола провела игру во внештатном режиме. Рекреационные пространства и некоторые спортплощадки заняли прибывшие сюда отряды юнармейцев из школ Всеволожского района. Девушки и юноши в военной одежде готовились к испытаниям, придуманным для них организаторами мероприятия, которое назвали – «Патриотические сборы Юнарм-Тактик». По сути, это было похоже на забытую несколькими поколениями школьников игру «Зарница». Отрядам юнармейцев предстояло соревноваться в разборке и сборке автомата Калашникова, одевании противогаза, оказании первой медицинской помощи, стрельбе из лазерной винтовки по мишени и игре в лазертаг. В военно-прикладном соревновании участвовали отряды из Токсово, Куйвози, Мурино, Кудрово, Дубровки и Заневского поселения. Всего в игре приняли участие более 60 старшеклассников.

Прежде чем команды разошлись по «станциям», участникам была предоставлена возможность потренироваться в выполнении заданий. Хотя кое-кто из ребят был и так неплохо подготовлен к испытаниям. Так Ибрагим Ибрагимов, учащийся Муринского ЦО-2 (команда «Феникс»), при нормативе в 42 секунды смог разобрать и собрать автомат Калашникова за 20,55 секунды. Он рассказал:

– Военно-прикладными видами спорта интересуюсь давно. С устройством автомата Калашникова познакомился ещё в пятом классе, когда пробовал поступить на учебу в Кадетский корпус. С тех пор стараюсь поддерживать форму, занимаюсь также общефизической подготовкой.

Ещё один своеобразный рекорд на этих сборах поставила учащаяся девятого класса Дубровской СОШ (команда «Планета») Полина Паклина. Ловкая девушка умудрилась надеть противогаз за 3 секунды при нормативе в 15 секунд.

– Противогаз вижу впервые в жизни, – поделилась впечатлениями Полина, – даже сама не знаю, как так получилось. Наверное, сработал принцип – «глаза боятся, руки делают». В школьный юнармейский отряд «Планета» попала ещё в шестом классе – пошла за компанию с подругой, да так и осталась. Мне нравится наш коллектив и то, чем мы здесь занимаемся. Часто бывают интересные беседы с наставниками и приглашенными гостями, участвуем в различных акциях, в том числе волонтерских, занимаемся физподготовкой, и вообще мне тут все интересно.

И пока некоторые отряды набирали баллы, проходя «станции», расположенные в помещении школы, на открытой спортплощадке шли «лазерные сражения». Команды, вооружившись специальными винтовками для игры лазертаг, то бросались в атаку, то прятались за искусственными укрытиями, устроенными организаторами патриотических сборов. Каждый старался, не попав под «пулю» противника, поразить как можно больше условных «врагов».

По результатам всех испытаний наибольшее количество баллов (304) набрала команда «Молот» Кудровского ЦО № 1 и заняла первое место в этих соревнованиях. Руководитель команды Татьяна Корнилова рассказала:

– Наш отряд появился в школе пять лет назад, и первые его юнармейцы уже окончили учебу. В этом году мы сформировали новый состав, и сейчас у нас существует два взвода общей численностью 48 человек. Здесь представлены наиболее подготовленные ребята во главе с опытным командиром Максимом Орловым. Думаю, сегодняшняя победа команды для нас критерий того, что мы выбрали правильную стратегию и методики работы с детьми.

На втором месте с 290 баллами оказались юнармейцы из Мурино (команда «Феникс»), третьей стала команда «Факел» (Токсово, Куйвози) со 180 баллами. Всех участников наградили грамотами, призеры получили сертификаты, а победители ещё и ценные подарки.

Александр СОРОКИН

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