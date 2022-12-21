В Колтушах прошло первенство по хоккею с мячом

17 декабря ледовая арена «Ладога» в Колтушах содрогнулась от шума детских голосов и непрерывных звуков удара клюшек по мячу. В этот день здесь проходило первенство МАУ «Всеволожский центр ФКС» по хоккею с мячом.

На лёд вышли спортсмены двух возрастных категорий – 2009 – 2010 и 2011 – 2014 годов рождения. Десять детско-юношеских команд «скрестили клюшки» в борьбе за призовые места. Для самых младших игроков это были их первые серьёзные соревнования, но, преодолев волнение, они сражались за каждый мяч и своей игрой подарили массу положительных эмоций зрителям. В ледовой схватке команд старшей возрастной группы сильнейшими оказались юные хоккеисты ВЦФКС-ХФК «Всеволожск-2009», второе место заняла команда ХК «Колтуши» и третьими стали спортсмены ХФК «Всеволожск-2010». В младшей возрастной группе на верхнюю ступень пьедестала поднялась команда ВЦФКС-ХФК «Всеволожск-2013», вторыми стали хоккеисты ХФК «Всеволожск-2012» и бронзовые награды достались команде ХК «Колтуши».

Под занавес на поле появились команда воспитанников МАУ «Всеволожский центр ФКС» 2008 года рождения и старше и мужская сборная ХК «Колтуши-bandy». В этом ледовом сражении победу со счетом 15:12 одержали юниоры. Призеры были награждены кубками, медалями и грамотами, а все участники получили сладкие новогодние подарки от депутата 4-го округа МО «Город Всеволожск» Полины Поповой и предпринимателя Екатерины Лебедевой.

Александр СОРОКИН

Фото отдела ФКС Всеволожского района