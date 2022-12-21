Во Всеволожске прошел фестиваль творчества «Шире круг»

18 декабря в Культурно-досуговом центре «Южный» прошёл Всеволожский районный фестиваль творчества детей и подростков с ограниченными возможностями «Шире круг». Это был настоящий праздник. Он собрал полный зал детей, которые приехали сюда со своими родителями.

Особая радостная обстановка ожидала их уже в фойе. Там работали двое артистов-аниматоров. Они составляли забавные фигуры из воздушных шаров или, по желанию, делали аквагрим. Тут же работала выставка художественного и прикладного творчества. На ней дети с ограниченными возможностями здоровья представили сделанные своими руками картины из жемчуга, бисера, из валяной шерсти, различные аппликации, поделки из пластилина.

Праздничный концерт на сцене открыл фокусник – настоящий мастер своего дела. Это был лауреат многих международных конкурсов артистов оригинального жанра… Взлетали из его рук цветные ленточки, непонятно, откуда появлялись голуби, и даже символ наступающего года – живой кролик – принял в этом выступлении участие.

Затем на сцену вышли Дед Мороз и Снегурочка, которые поздравили с наступающим Новым годом и провели мастер-класс по аплодисментам. Также участников мероприятия приветствовали руководитель отдела культуры администрации Всеволожского района Д.А. Воробьева и настоятель храма Святой великомученицы Варвары в Рахье иерей Олег Патрикеев.

Наступила очередь детей и подростков. Они пели со сцены, танцевали, читали много стихов и даже играли на ложках. Посвящены их выступления были в основном теме любви к нашей Великой Родине. Все участники концерта после этого были награждены дипломами и подарками.

Фестиваль «Шире круг» в нашем районе проводится в целях содействия социальной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в общество. Главной задачей фестиваля является создание условий для развития их творческих способностей. Организатором мероприятия выступил отдел культуры администрации Всеволожского района при содействии администрации КДЦ «Южный». Программа фестиваля была составлена под руководством художественного руководителя КДЦ «Южный» Сергея Бражника.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Антона ЛЯПИНА