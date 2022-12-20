Всеволожские шашисты завоевали призовые места на крупных турнирах

Декабрь для всеволожских шашистов оказался напряженным и успешным. Наши ведущие мастера шашек приняли участие сразу в нескольких крупных турнирах.

С 6 по 10 декабря в Орле проходили чемпионат России по обратной игре в шашки, называемой в обиходе «поддавки», и Всероссийские соревнования по русским шашкам «Город воинской славы». В турнирах участвовали 116 спортсменов из 16 регионов страны. Мастер спорта РФ Мажит Саршаев из Всеволожска в итоге занял здесь второе место.

А 11 декабря наших спортсменов уже ждал Минск, где в течение трех дней проходили Международные соревнования «Кубок Союзного государства по шашкам-64 и шашкам-100». В турнире по быстрой игре – рапиду – мастера спорта Мажит Саршаев и Иван Дьяченко оказались на высшей ступени пьедестала. Первый стал победителем среди взрослых, а второй завоевал чемпионский титул среди юниоров до 20 лет.

Александр СОРОКИН

Фото отдела ФКС Всеволожского района