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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Театр боевых искусств из Мариуполя посетил Всеволожск

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Цирковое искусство, хореография и китайская боевая драма – смешать эти абсолютно разные жанры умело и со вкусом под силу только театру боевых искусств из Мариуполя «Белый лотос». В минувшую пятницу артисты показали яркое и красивое шоу студентам Всеволожского агропромышленного техникума. Гастроли прошли благодаря общественному движению «Побратимы».

Гости подготовили интересную программу в восточном стиле. В своих номерах они использовали традиционные костюмы и декоративное оружие восточных боевых искусств. Мариупольские самураи, ниндзя и шаолиньские монахи демонстрировали свои боевые навыки. Посмотреть на красочное шоу пришли не только студенты Всеволожского агропромышленного техникума, но и воспитанники Мультицентра социальной и трудовой интеграции.

…Юные артисты с наставником приехали за час до выступления. Оно и понятно, надо подготовиться к выходу на сцену. Ребята волновались. Руководитель коллектива, финалист знаменитого шоу «Минута славы» Андрей Горбуля не скупился на замечания. Коллектив приехал удивлять. Следовательно, выступление должно было быть безупречным.

«Быстро переодевайтесь и повторите номер со скакалкой», – торопил юных артистов наставник-перфекционист, привыкший выступать без сучка и задоринки. До сих пор он с горечью вспоминает, как на «Первом канале» некоторые судьи в жюри недооценили его воспитанников. Страсти кипели на конкурсе нешуточные.

– Сам не знаю, как получилось, что дошли до финала, – делится воспоминаниями 2009 года, собеседник, который знает о боевых искусствах всё. Где он только не побывал! Ездил за опытом в Камбоджу, Китай и другие страны. – Нас буквально «зарубила» телеведущая Арина Шарапова. Ну не понравились мы ей! Зато зал взорвался от аплодисментов. На лицах зрителей был живой и неподдельный восторг. Отличились мои воспитанники и на фестивале боевых искусств имени Брюса Ли, который проходил в огромном парижском зале Берси. Наш театр получил медаль и завоевал призовое место. Этот конкурс собирает сотни мастеров высшей квалификации. Все они представляют разные страны и виды боевых искусств и спортивных единоборств.

Как признается Андрей Горбуля, в России восточные единоборства и боевые искусства развиваются достаточно хорошо.

– На Украине было сложно, – говорит руководитель «Белого лотоса». – Да, сейчас нам приходится заниматься в холодном зале, но за нами такая великая страна, с которой всё по плечу. Радует, что обстрелы Мариуполя прекратились уже с мая. Нынешние гастроли – результат сотрудничества с группой «Побратимы», которую возглавляет Юрий Анатольевич Паламарчук. Мы с ним знакомы 35 лет. Служили, а потом и работали вместе в Анапе, в центре подготовки морских специалистов пограничных войск СССР.

На выступление приехали дети, которые уцелели после бомбежек ВСУ и не покинули свои дома. Например, Вероника Халабуда находилась в здании Мариупольского драматического театра, когда в него попал снаряд. Тогда многие погибли.

– О таких, как я и моя семья, говорят: «в рубашке родились», – намекая на счастливый случай, говорит шестиклассница, которая на сцене ловко размахивает саблей. – Мне почти никогда не бывает страшно. Я отчаянная. Четыре года, как занимаюсь боевыми искусствами. Это мое первое выступление за пределами Мариуполя. Мне очень понравилась экскурсия во Всеволожский кванториум. В музее школы в Щеглово увидела много интересных экспонатов. Так бы хотелось в ней учиться! А в самом Санкт-Петербурге мне больше всего понравился Зимний дворец.

– В рамках общественного движения «Побратимы» мы давно наладили сотрудничество с вузами Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Донбасса, в частности Мариуполя, – говорит руководитель региональной общественной организации «Совет по межнациональному сотрудничеству» Юрий Паламарчук. – Активно ведётся сотрудничество в сфере патриотического движения. Речь идет о создании кадетских классов в Мариуполе. «Белый лотос» помогает реализовывать наши проекты. Этот коллектив показывает, что восточные единоборства – это не только лечебная физкультура, национальная гимнастика, самооборона и философия, а еще красивое зрелище и искусство.

– Такие люди, как Юрий Анатольевич Паламарчук, способствуют добру, миру и дружбе, – отмечает заместитель главы администрации Всеволожского района Светлана Хотько. – Подобные встречи могут стать толчком для студентов вести здоровый образ жизни. Спорт – это великая объединяющая сила! Громко сказано, признаемся, но зато верно по сути.

Завершилось мероприятие выступлением Всеволожского клуба боевых искусств «Сатори».

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора

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