Правительство Ленобласти выкупило у застройщиков детские сады в Буграх и в Новоселье

Детские сады были возведены застройщиками «Цертус» и «Строительный трест» в 2021 году по программе «Соцобъекты в обмен на налоги». В соответствии с обязательствами региона на выкуп было направлено 277 миллионов рублей, из которых 22 миллиона – из муниципального бюджета.

Как сообщает областной комитет по строительству, сегодня садики на 80 и 145 мест полностью функционируют и находятся на балансе администрации Всеволожского района.

Всего в 2022 году застройщиками по соглашениям с Правительством Ленинградской области построены и введены в эксплуатацию пять детских садиков в Мурино, Кудрово и Янино-1, а также две школы в Мурино.

В 2023 году планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию еще семь детских садов силами застройщиков. Программа «Соцобъекты в обмен на налоги» была утверждена в Ленинградской области в 2019 году. Для комплексного развития территорий Ленинградской области с застройщиками было заключено 57 соглашений, по которым предусмотрено строительство176 садов, 54 школ и 2 начальных школ, совмещенных с детскими садами. Из них построено 70 детских садов и 17 школ.

Фото областного комитета по строительству