Музей-усадьба «Приютино» отметил день рождения

В дружеской обстановке прошёл день рождения Музея-усадьбы «Приютино». За окном было холодно, а в красивых залах уютно и интересно. Для посетителей замечательной усадьбы, заглянувших в гости на огонек, провели удивительную экскурсию и концерт.

В роли гида – главный хранитель музея Нина Ивановна Антонова. Она напомнила, что музейная история этого интересного места, где два века назад собирались Пушкин, Грибоедов, Крылов, Глинка и другие знаменитости России, началась 48 лет назад. Правда, первые шаги на пути становления датируются 1960 годом. Именно тогда усадьбу включили в число памятников культуры республиканского значения. Спустя одиннадцать лет началось её расселение и подготовка первой музейной экспозиции. Обновлённый музей 17 декабря 1974 года распахнул свои двери перед посетителями.

…Первая экспозиция, посвящённая дому Олениных, открылась в двух залах главного усадебного дома. Был также заказан проект реставрации главного усадебного дома и ротонды над молочным погребом. Удалось найти прямых потомков А.Н. Оленина, и с их помощью в музее появились материалы – портреты, личные вещи семейства Олениных.

– Два века назад дача Олениных славилась своим гостеприимством, – рассказывает главный хранитель музея. – В наши дни двери усадьбы открыты для всех, кто неравнодушен к культуре и искусству. За последние несколько лет музей пополнился новыми музейными экспонатами. Особую ценность представляют предметы декоративно-прикладного искусства конца XVIII и первой половины XIX веков. Житель Петроградской стороны Олег Юрьевич Андреев подарил нам замечательные семейные реликвии: стол итальянской работы и каминные часы французского мастера Mudesse. Французскую дуэльную шпагу подарили Илья Владимирович Андреев с дочерью из Всеволожска. После долгой процедуры оформления и прохождения экспертизы, которую осуществил эксперт из Государственного Эрмитажа – Всеволод Николаевич Образцов, мы смогли представить этот уникальный экспонат посетителям.

По словам Нины Ивановны, музей получил в дар от учительницы из Санкт-Петербурга бюст Пушкина работы скульптора Николая Дыдыкина. Усадьба постоянно пополняется новыми дарами.

– В двух витринах представлены книги одного из потомков А.Н. Оленина, – продолжает главный хранитель. – Первый директор музея Лев Валентинович Тимофеев передал некогда полученные в дар от Марины Петровны Олениной книги, автором которых был её отец – писатель, журналист, драматург Петр Алексеевич Оленин-Волгарь. Заведующий сектором новых поступлений Государственного Эрмитажа Виктор Михайлович Файбисович подарил гравюру и статьи о ней, которые вышли в 1813 г., в период заграничных походов, и имели большой резонанс в Европе. Автором проекта памятника, изображенного на гравюре, являлся А.Н. Оленин. Все экспонаты представляют большой интерес.

Особенным подарком в день рождения стал концерт доброты в исполнении дуэта Екатерины Стандлер и Людмилы Коляго.

– За последние годы здесь всё серьезно изменилось: в Приютино продвинулись в разработке программ для детей и семейной аудитории, многие пристрастились к воскресным концертам, – делились впечатлениями после экскурсии посетители. – Ведь музыка звучала в усадьбе всегда, и камерные концерты здесь очень органичны, они погружают гостей в атмосферу усадебного дома. Правда, если мечтать о будущем музея-усадьбы, то всё просто: хотелось бы увидеть усадебный комплекс и территорию парка отреставрированными. Думается, это стало бы прекрасным подарком для ленинградцев.

– У нас важное событие: отремонтировали кровлю, она текла, как ручей, – рассказывает на ходу директор музея Ольга Морозова. – Знаете, думаю, что таких усадеб, да ещё близких к Петербургу, в Ленинградской области нет. Приютино – не роскошный дворец или помпезный замок, а дачная история. Рискну предположить, что аналога нашему музею нет во всей России. Бывает, что у нас снимают фильмы, и в Приютино заглядывают звезды. Так случилось, когда создавали киноленту «Союз спасения». На съёмки приехал знаменитый артист Сергей Безруков. Музей ему понравился, и он написал о нём пост в социальной сети. Для нас это стало хорошей рекламой, ведь у актера несколько сотен тысяч подписчиков.

Ирэн ОВСЕПЯН

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