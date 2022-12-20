В январе в Мурино откроется детская поликлиника

Сейчас амбулаторно-поликлиническое учреждение, расположенное в пристройке к жилому дому на Воронцовском бульваре, 21, корпус 1, проходит процедуру по лицензированию. После открытия поликлиника сможет принимать до 200 маленьких пациентов в день.



«В первую очередь в поликлинике будут вести прием педиатры и стоматолог, будут работать процедурный и прививочный кабинеты. При этом поиск специалистов других категорий для поликлиники продолжится. Параллельно ведется строительство взрослой поликлиники, так что вопрос с медицинской помощью в Мурино постепенно решается», – подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

В поликлинике предусмотрены холл, лечебные кабинеты, хозяйственно-бытовые и подсобные помещения. На каждом этаже предусмотрены санузлы, доступные для маломобильных групп населения. В здании расположены два лифта, обеспечивающие доступ из холла на верхние этажи.

По материалам пресс-службы областного правительства