Спортсмены из Всеволожского района завоевали кубок Ленобласти по мини-футболу

15 декабря в Кировске прошли финальные игры Кубка Ленинградской области по мини-футболу среди мальчиков до 12 лет. В решающем матче на поле сошлись сильнейшие – команда «Спартак» из Луги и «Орешек» (воспитанники ВСШОР из поселка им. Морозова).

Упорная борьба и масса острых моментов порадовали зрителей, но привели к ничейному результату. Обе команды не пропустили ни одного мяча. Турнирное табло так и застыло на цифрах 0:0. В соответствии с правилами была назначена серия пенальти, в которых спортивная удача и мастерство оказались на стороне Всеволожских футболистов. Игра закончилась со счетом 4:2 в пользу воспитанников всеволожской спортивной школы Олимпийского резерва. Заветный Кубок Ленинградской области 2022 получила команда «Орешек».

Александр СОРОКИН

Фото отдела ФКС Всеволожского района