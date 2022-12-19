Молодежь Всеволожского района познакомилась с Героем России

В минувшую пятницу, 16 декабря, в музее «Дорога жизни» прошла встреча с героем нашей страны, отважным мужчиной, почётным жителем Всеволожского района – Алексеем Махотиным. В мероприятии, организованном молодёжным центром «Альфа», приняли участие молодые люди и девушки из разных уголков района.

Герою России, кавалеру ордена Мужества Алексею Махотину уже за 60. Его война далеко позади, хотя и напоминает о себе горькими воспоминаниями о погибших боевых товарищах. Но он до сих пор «в строю»: депутат Законодательного собрания Ленинградской области по Сертоловскому округу, руководитель Ленинградского отделения «Боевое Братство», председатель консультативного Совета по поисковой и историко-архивной работе при Следственном управлении Следственного комитета РФ по Ленинградской области и член комиссии по помилованию при Губернаторе региона.

Скромный, деликатный человек, не особо любящий рассказывать о своём подвиге. Однако встреча состоялась и наверняка запомнится молодым людям надолго.

Для участников провели познавательные экскурсии, сопровождаемые видеолекцией и демонстрацией интереснейших экспонатов времён Великой Отечественной войны. Также участники мероприятия почтили память погибших, возложив живые цветы к памятнику «Героям Ладоги и Дороги жизни».

– Мы уделяем большое внимание подобным мероприятиям и хотим, чтобы наше молодое поколение знало историю своей страны. Мы должны молодёжь направлять, развивать патриотизм, – отметила Луиза Михайлова, директор молодёжного центра «Альфа».

Гости «Дня Героя» заложили символическую «капсулу времени» и поучаствовали в небольшом концерте.

Владимир Шемшученко