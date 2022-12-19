В Токсовском лесу восстановят сказочный дом Бабы Яги

Завершается строительство легендарной избушки на курьих ножках в Ново-Кавголовском лесопарке, на которую собирали средства неравнодушные жители Всеволожского района. Народный проект организовала региональная общественная организация «Токсовские озера».

Дом Бабы Яги раньше находился рядом с Чертовым мостом. Однако в мае этого года неизвестные устроили поджог, и местную достопримечательность спасти не удалось.

На данный момент члены организации «Токсовские озера» собрали на краудфандинговой платформе Planeta.ru добровольные пожертвования на сумму более 300 тысяч рублей, которые необходимы для реализации проекта. Проект экспоната уже создан, волонтеры расчистили территорию под избушку, само здание построено, следующий этап – сушка, покраска и установка.

Организация отправила заявку на грантовый конкурс 2023 года президентского фонда культурных инициатив с целью восстановления элементов лесной архитектуры Ново-Кавголовского парка.

По материалам пресс-службы областного правительства