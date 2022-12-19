Всеволожские баскетболисты на пути к финалу первенства РФ

С 1 по 8 декабря город Салават (Башкирия) принимал команды, участвующие в полуфинальных играх Первенства России по баскетболу.

Шесть раз на площадку выходила сборная команда Всеволожского района, состоящая из воспитанников МБУ «ВСШОР» 2009 года рождения (тренеры Роман Князев и Владислав Шумков). Выиграв у команд Тюмени, Удмуртии, Нижнего Новгорода и Московской области, наши ребята уступили московскому «Динамо» со счетом 52:75. Но это позволило команде Всеволожского района выйти в следующий этап полуфинальных соревнований, после которого последуют финальные игры среди 16 сильнейших команд.

Александр СОРОКИН

Фото ВСШОР