Во Всеволожском районе залиты катки

Почти два десятка бесплатных катков были залиты во Всеволожском районе. Приобщиться к традиционной зимней забаве может любой желающий.

С адресами и графиком работы катков можно ознакомиться во вложении. На сегодняшний день в районе залито 16 муниципальных катков, в том числе площадки, приспособленные для игры в хоккей.

Отметим, что сезонные катки работают при благоприятных погодных условиях, а значит, условия и расписание могут измениться.