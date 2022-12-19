О газете Контакты Для рекламодателей Закупки

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожском районе залиты катки

0 Комментариев

Почти два десятка бесплатных катков были залиты во Всеволожском районе. Приобщиться к традиционной зимней забаве может любой желающий.

С адресами и графиком работы катков можно ознакомиться во вложении. На сегодняшний день в районе залито 16 муниципальных катков, в том числе площадки, приспособленные для игры в хоккей.

Отметим, что сезонные катки работают при благоприятных погодных условиях, а значит, условия и расписание могут измениться.

Icon of Katki Смотреть в формате PDF (18 KiB) Icon of Katki Смотреть в формате PDF (18 KiB)

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Всеволожск смотрит в будущее
  2. На Кавголовских трамплинах разворачивается история
  3. «Ни с чем не сравнимое состояние души»
  4. Местное самоуправление: стала ли власть ближе к людям?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code