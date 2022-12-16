Партитура жизни оркестра «Интермеццо»

Музыкантам из пос. им. Морозова аплодировали зрители Казани и Минска, Ярославля и Финляндии, бисировали Севастополь, Москва и Санкт-Петербург. Без «Интермеццо» не обходится ни один праздник в поселке, а уж на юбилее оркестра в зрительном зале Дома культуры имени Чекалова в буквальном смысле яблоку негде было упасть.

Святая к музыке любовь

Да, в тот, несомненно, праздничный не только для оркестра, но и для всех жителей поселка день зрители не только сидели, но и стояли в проходах зрительного зала Дома культуры. Согласитесь, такую любовь и признание надо заслужить. Объяснение лежит на поверхности: за эти четыре с половиной десятилетия чуть ли не каждый житель Морозовки если не учился музыке сам, то учились его дети, а потом уже и внуки, у преподавателя Детской школы искусств и бессменного руководителя оркестра – заслуженного работника культуры РФ Михаила Ивановича Князева.

Учились, постигали сольфеджио и тонкости гармонии, разучивали первые в своей жизни гаммы, постепенно добираясь до высот «Полонеза» Огинского, и как награда – участие в оркестре «Интермеццо». Это высшая школа коллективного творчества и мастерства, через которую прошло тоже уже не одно поколение жителей поселка. И название этому необыкновенному концерту было найдено, как мне кажется, на редкость удачное и точное: «Партитура нашей жизни». Даже не десятки, сотни музыкантов, прошедших школу «Интермеццо», вписали свою ноту в эту партитуру.

Вот несколько «нот», то есть историй из жизни отдельно взятых оркестрантов, услышанных перед началом концерта.

В ответ на простой вопрос: «Что значит в вашей жизни оркестр?» – удивительные признания в любви.

Настя Иванова в оркестре играет на домре и честно признается, что в детстве просто ненавидела этот музыкальный инструмент до такой степени, что готова была его разбить, пока не пришла в оркестр и не услышала игру своих коллег, той же Елены Левицкой. Елена – старожил оркестра, играет в нём сорок лет, участница первого большого юбилея концерта, когда на этой же сцене ДК они отмечали пятилетие создания «Интермеццо». Без тени сомнения на мой вопрос: «Что такое для вас этот оркестр?» – утверждает:

– Это наша жизнь, это действительно партитура моей жизни. Без фальшивых нот. А ещё – это наша большая семья, мы все бесконечно любим музыку, нашего Михаила Ивановича, музыканта от Бога, который любую, казалось бы, самую «заезженную» и известную мелодию умеет сделать нашей, и только нашей, благодаря своим неповторимым аранжировкам и своей музыкальной одаренности.

Стоит добавить, что Елена работает в местной администрации, чиновник, одним словом. Анна Шрайнер – девушка редкого музыкального таланта, и ее инструменты – вся ударная группа, включая барабаны и литавры. Профессия тоже интересная – она инженер, испытывает «рентгеновские лучи». С оркестром пришлось расстаться на некоторое время – родила сына, но при первой возможности вернулась к своим барабанам. Точнее, к музыке.

– Это не объяснить простыми словами, – говорит Анна, – почему мы все здесь, почему это нас всех так объединяет. Да, музыка в первую очередь, и когда Михаил Иванович взмахивает своей волшебной палочкой, и оркестр начинает звучать, набирает силу, – вот открывается струнная группа, потом вступает баян, подхватывают аккордеоны, – начинается чудо, и ты испытываешь такой восторг, потому что сейчас мой выход, моя главная нота, сольная нота в этом оркестре. Ведь Михаил Иванович пишет для каждого музыканта свою партию, у каждого в этом оркестре своя партитура, своя партия.

Своя сольная партия у каждого, в том числе, образно говоря, у «первой скрипки оркестра», то есть баяна номер один.

Все самые сложные, сольные партии на баяне исполняет в оркестре Наталья Липина. Хрупкая девушка большого таланта и с железной волей.

– Это самый сердечный инструмент, какой только может быть, – говорит сама Наталья о своём баяне, – а без влюбленности в свой инструмент ничего не получится, учтите ещё личность нашего руководителя, который бесконечно любит своё дело, но умеет слышать не только музыку, но и человека. Михаил Иванович – мой музыкальный крестный отец и пример в жизни.

Наталья Липина работает музыкальным педагогом в детском саду, Яна Барымова и Елизавета Голубева – студентки университета, будущие экономисты, тоже спешат вечером, после учебы, в любую погоду, при любых обстоятельствах на репетиции «Интермеццо» как на праздник.

Огромный вклад в развитие и концертную деятельность коллектива внесла Иванова Елена – талантливейший музыкант, владеющая всеми струнными инструментами оркестра, в том числе и контрабасом! От неё всегда можно получить добрый и нужный совет по многим вопросам работы оркестра. А главными помощниками по организационным вопросам являются, конечно, Елена Левицкая и Леонид Гильманов, за что им огромная благодарность!

Что объединяет такое большое количество столь разных по профессии, наверняка и по характеру, и темпераменту людей? Что делает их коллективом единомышленников и не дает остановиться на месте, подпитывая в этом бесконечном стремлении к новым высотам?

– Да, святая к музыке любовь, – убежденно говорит еще один участник этого необыкновенного концерта – Александр Курдин. Музыкант,

известный диджей «Авторадио», в своё время тоже учился у Князева, играл на аккордеоне, а в этот день выступал на сцене сразу в двух ипостасях: ведущего концерта и музыканта.

Вместе с ведущим зрители многое вспомнили из биографии «Интермеццо», перелистали страницы жизни и оркестра, и его бессменного руководителя М.И. Князева, которого в 2013 году земляки единогласно выбрали Почетным гражданином поселка имени Морозова. Мы тоже перелистаем страницы жизни оркестра и его создателя.

Метро подарило название

Возможно, современные жители поселка убеждены, что музыкальная школа, то есть Школа искусств, в Морозовке была всегда. Отнюдь. Она открылась только в 1973 году. И чтобы учиться музыке, к которой испытывал великую тягу маленький Миша Князев, как и другие его сверстники, ездили – куда бы вы думали? – в Ленинград. Два часа туда, два часа обратно. Электричка, автобус, метро. По этому же маршруту ещё несколько лет в музыкальное училище имени Мусоргского, которое окончил в 1973 году. В тот же год, так совпало, в Морозовке открыли и музыкальную школу. И выпускник музыкального училища пришёл туда преподавателем по классу баяна. Затем заочно окончил Ленинградский государственный институт культуры имени Крупской по специальности «руководитель народного оркестра». И все эти годы зрела идея, с которой молодой специалист и пришёл к директору музыкальной школы: создать сводный оркестр народных инструментов из выпускников музыкальной школы и тех, кто ещё продолжает обучение. Идея была принята. Начались репетиции. Что будут играть, каков будет репертуар – это Князев всё прекрасно представлял: от классики до современности, от Глинки до Свиридова… Не было названия. Как оно появилось, рассказал сам Князев.

– Раньше в ленинградском метро, трудно в это поверить, звучала не реклама, а классическая музыка, русская народная музыка. Это было прекрасно! И вот еду я однажды в метро, думаю о том, что до первого концерта оркестра остается всего ничего, а названия у коллектива нет. И вдруг диктор объявляет в метро: звучит пьеса «Русское Интермеццо» Владимира Дмитриева. И меня как подбросило! Конечно же, «Интермеццо»! Метро мне подарило название. Потом я уже нашёл ноты, сделал обработки и аранжировки, и первоначальная пьеса для двух баянов обросла всеми инструментами, которые только есть в нашем оркестре. Это наша визитная карточка, с которой мы выходим вот уже 45 лет на все сцены, куда нас приглашают. Но первая пьеса, с которой мы вышли на эту сцену в далеком 1977 году, была «Гармоника» великого Василия Васильевича Андреева, и без нее не обходится ни один наш концерт.

К сведению не музыкантов: интермеццо с точки зрения музыкальной терминологии – небольшое комическое представление, или небольшая инструментальная пьеса, или часть инструментального цикла.

С моей, непрофессиональной точки зрения, «Интермеццо» Михаила Князева уже давно переросло этот жанр. И в репертуаре оркестра – Шуберт и Чайковский, Глинка и Мусоргский. Жаркий испанский танец и не-

тленная песня любви «Бесаме мучо», в ответ на которые зал встает в едином порыве. Притом все произведения – в оригинальной аранжировке Михаила Ивановича.

Универсальный язык общения

«Не почивать на лаврах!» – неизменно высказывает свою позицию Князев. Но все-таки справедливости ради ведущий юбилейного концерта напомнил зрителям о некоторых достижениях и победах «Интермеццо».

Буквально за несколько лет своей жизни оркестр завоевал признание и популярность не только в поселке, но и в районе, области, в Ленинграде. В 1985 году на первый телевизионный конкурс имени Василия Андреева, в котором участвовали народные коллективы, оркестр «Интермеццо» приехал с пьесой Дмитрия Шостаковича. Управление по культуре поощрило коллектив поездкой в известный лагерь «Орлёнок» на берегу Черного моря. В Крыму морозовские музыканты дали 15 концертов, выступили в Новороссийске на кораблях перед военными моряками и оставили такие сердечные воспоминания о себе, что даже нынче оркестр получил поздравления с берега Черного моря. Точно так же как из Калуги, Москвы, Рязани – отовсюду, где живут и работают ученики Князева, не говоря о Санкт-Петербурге.

Возвращаясь к конкурсам и победам: через два года в том же телевизионном конкурсе имени Андреева у оркестра под управлением Князева – настоящий триумф. Первое место, признание и слава. С тех пор, то есть с 1985 года, «Интермеццо» – постоянный участник самых различных, в том числе международных конкурсов. Лауреат 2-й степени III Международного фестиваля-конкурса «Территория музыки без границ», лауреат 1-й степени на Международном фестивале «Осенний карнавал SUOMI» в Финляндии.

Список наград можно продолжить, если добавить к ним завоевания ещё одного коллектива – «Очарование России», в котором играли два сына Князева: Игорь – на контрабасе, Александр – на балалайке, а сам Михаил Иванович – на баяне.

Но прошлым летом семью Князевых постигло страшное, непоправимое горе – и как о нем не сказать?

В один день не стало Игоря Князева. Музыкант, художник, поэт, солист коллектива, без него семейный ансамбль осиротел в буквальном смысле этого слова. Все в поселке знают историю жизни семьи, сочувствуют горю.

И я не рискнула спросить Михаила Ивановича Князева, что помогло им выдержать и пережить это горе, потому что ответ очевиден.

В течение двух часов мы слышали этот ответ со сцены. Любовь звучала в каждой ноте, любовь и признательность звучала в словах, которые были сказаны со сцены многочисленными почетными гостями и учениками.

Бывшими, настоящими и будущими учениками семьи Князевых. Кстати, в оркестре, помимо Александра Князева, играет уже и его сын, то есть внук Михаила Ивановича. Максим Князев – уже третье поколение музыкантов Князевых. Традиция продолжается. Жизнь продолжается. Её не остановить, как не остановить музыку. Недаром одна из теорий Михаила Князева, с которой он начинает первый урок со своими учениками, что при встрече с инопланетянами языком общения с ними может быть только музыка.

Это искусство, объединяющее не только разные страны и народы, искусство, не знающее преград в планетарном и в космическом пространстве.

И, возможно, где-то там, в этой бесконечной вечности миллиардов звезд и небесных тел, на каких-то неизвестных человечеству носителях, обыкновенный житель внеземной цивилизации ставит вечером музыку неведомой ему планеты и слушает ансамбль «Интермеццо». Погрустит под «Бесаме мучо», порадуется «Веснянке» и улыбнется «Шутке» Михаила Глинки. Вы в это не верите? А мы после концерта «Интермеццо» поверили.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА