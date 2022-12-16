Во Всеволожском районе отметили День работников сельского хозяйства

На празднике грамотами и дипломами награждали лучшие предприятия Всеволожского района. Среди них такие, как «Выборжец», «Ростхлебпромторг», «Спутник-Агро», СПК «Пригородный», КФХ «Молочко», «Приневское» и другие.

Заместитель председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу правительства Ленинградской области Александр Варенов рассказал о ситуации в сельском хозяйстве, подчеркнув роль Всеволожского района в агропромышленном комплексе региона.

– Праздник наш мы обычно отмечаем после сбора урожая, – подчеркнул Александр Валерьевич. – Да, признаюсь, что в этом году обошлись без пышных торжеств. Ситуация такая. Однако областное правительство подвело итоги и наградило отличившиеся предприятия. Многие получили награды. Среди них – представители из Всеволожского района. Были отмечены и успехи племенного завода «Приневское», которое признано одним из лучших предприятий региона в 2022 году.

На сегодняшний день более 60% производимых в регионе овощей в открытом и закрытом грунте приходится на Всеволожский район. По словам заместителя руководителя комитета, успехов в районе удалось добиться благодаря не только крупным предпринимателям, но и представителям малого и среднего бизнеса.

– Ведущие предприятия АПК прочно обосновались на всероссийском рынке, – подчеркнул Александр Варенов. – Наравне с ними развиваются и мелкие производители. Всего в этой важной отрасли 27 предприятий и 23 крестьянских хозяйства.

– Отечественные сельхозпроизводители быстро адаптировались к новым экономическим реалиям и активно начали развивать местное производство, – подчеркнул глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – Понятно, что следующий год может быть непростым. Главная наша задача состоит в том, чтобы уменьшить влияние негативных факторов.

– Быть самыми лучшими в области – нелегкая задача, – отмечает заместитель директора племенного завода «Приневское» Михаил Романов. – Это результат кропотливого труда всего коллектива и его генерального директора Мухажира Хазреталиевича Этуева. А еще знаете, трудно всегда держать марку. Но мы уверенно идем своим путем, опираясь на собственные разработки.

«Это не первая моя награда, но очень волнительно и радостно», – говорит профессиональный тракторист-машинист механического цеха предприятия Сергей Иванов. За многолетний и добросовестный труд он был награжден Почетной грамотой Совета депутатов Всеволожского района.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО