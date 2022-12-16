Во Всеволожском районе дан старт акции «Ёлка желаний»

В здании администрации Всеволожского района, прямо на входе, установили новогоднюю ель, украшенную необычными игрушками. На бумажных шарах написаны заветные пожелания детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Их мечты может выполнить любой желающий.

Первый шар с ели снял глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. В этом году Андрей Александрович станет «тайным» Дедом Морозом для восьмилетнего Егора Воеводы. Мальчик пожелал в подарок набор для творчества.

– Всероссийская акция «Ёлка желаний» позволяет подарить радость тем, кому ее действительно не хватает, – отметил глава администрации. – Мне предстоит выбрать сюрприз для Егора. Непременно передам его нашим волонтерам – Деду Морозу и Снегурочке, которые до Нового года будут разводить подарки для ребят!

Напомним, что акция «Ёлка желаний» проводится во Всеволожском районе в рамках Всероссийского одноименного проекта.

Александр СОРОКИН

Фото со страницы Андрея Низовского