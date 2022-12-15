По программе «Стимул» завершено строительство новой дороги в Буграх. Запустить движение на улице Тихая планируется до конца года.

«Это первая дорога в Ленинградской области, построенная по программе «Стимул». Но главное, что она проложена до появления нового жилья в поселке. Работу завершили быстро — чуть больше чем за полгода. Теперь местная администрация должна утвердить схему организации дорожного движения и провести благоустройство прилегающих территорий», — рассказал зампред Правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Новая дорога в Буграх продолжает улицу Тихая от улицы Новостроек до Гаражного проезда. После запуска движения это значительно облегчит дорожную обстановку в поселке. Заказчиком выступила администрация Бугровского поселения. Стоимость работ составила около 180 миллионов рублей.

Сегодня еще одну дорогу по федеральной программе «Стимул» строят в Новоселье. Завершить ее строительство планируется в 2023 году. На 2023 год по этой же программе утверждено финансирование строительства двух дорог в Мурино на улице Шувалова и Воронцовском бульваре.

По материалам пресс-службы областного правительства