В центре «Ладога» прошла первая региональная конференция «На страже безопасности»

В Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр «Ладога», расположенном в д. Разметелево, 14 декабря состоялась I Региональная конференция «На страже безопасности» при участии Комитета общего и профессионального образования и Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области.

Перед началом мероприятия собравшиеся смогли ознакомиться со стендовой презентацией конференции, после чего школьники из отрядов юных инспекторов движения, дружин «Юный пожарный» и «Юные спасатели» под руководством сотрудников областной противопожарно-спасательной службы и специализированных общественных организаций провели показательные выступления, чтобы рассказать ребятам о том, что может угрожать им в повседневной жизни, чем опасна проезжая часть, как вести себя при пожаре и оказать первую помощь пострадавшему.

После небольшого перерыва состоялось пленарное заседание «На страже безопасности». Специалисты и педагоги осветили роль детских объединений, подчеркнув необходимость их вовлечения в осуществление безопасности в разных сферах жизни.

Не остались в долгу и юные участники: Диана Ковенькова из Центра «Ладога» представила лично разработанное пособие по оказанию первой помощи пострадавшим, а Екатерина Трескунова из Кудровского центра образования и кадеты из Выборга не только поделились своим уже богатым опытом оказания помощи пострадавшим, но и продемонстрировали познавательные видеофильмы.

Заметным событием конференции стала встреча участников с Анисимовым Владом, учащимся 10 класса Волховской школы № 5, который сообщил экстренным службам о замеченном пожаре и принимал участие в его тушении. За это губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко наградил его медалью Совета Федерации РФ за проявленное мужество на пожаре.

В рамках конференции произошла встреча с Шипиловой Анной, пожарным-спасателем санкт-петербургской региональной общественной организации «Объединение добровольных спасателей Экстремум», проявившей вместе с товарищами недюжинные самообладание и находчивость при оказании первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии. Она была отмечена благодарностью «Команды 47».

Состоялись панельные дискуссии «Безопасность детей: от задачи до решения» и «Формирование безопасной среды детей Ленинградской области».

Довольно интересно прошло заседание детского координационного совета на тему «На страже безопасности».

В завершение работы конференции между Центром «Ладога» и Ленинградским областным региональным отделением Всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности» были подписаны соглашения о сотрудничестве.

Участники конференции согласились, что главная цель мероприятия достигнута: произошли координация усилий и обмен опытом между профильными специалистами и учителями в обеспечении безопасности детей и школьников.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО