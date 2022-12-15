В Рахье в пятый раз пройдет фестиваль «Музыка народов России»
На сцене Рахьинского Дома культуры 16 декабря пройдет очередной концерт Фестиваля инструментального исполнительства имени Е.А. Королёвой «Музыка народов России». Насладиться живым звучанием может любой желающий.
Фестиваль «Музыка народов России» проходит с 2017 года и каждый раз посвящен музыкальной культуре одного из многочисленных народов нашей многонациональной страны. Уже прошли праздники карело-финской, русской, чувашской и марийской народной музыки. А в этом году фестиваль посвящен музыкальной культуре Татарстана.
Помимо яркой концертной программы, для гостей подготовят традиционное татарское угощение чак-чак, вкуснейшие пироги и горячий чай. О культуре Татарстана расскажут занимательные видеоролики и информационные стенды.
Гостей будут ждать 16 декабря в 15.00 по адресу: Рахья, Октябрьское шоссе, д. 3/2.