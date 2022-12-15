Всеволожские музыканты стали лауреатами конкурса «Край любимый и родной»

На сцене Лесколовского дома культуры 10 декабря состоялся заключительный отборочный тур VII Областного фестиваля-конкурса народного песенного и инструментального искусства «Край любимый и родной».

В конкурсном прослушивании приняли участие 32 творческих коллектива из разных районов Ленинградской области. Детскую школу искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожска представляли два творческих коллектива: народный самодеятельный коллектив эстрадно-джазовый ансамбль «Terra Incognita» (художественный руководитель С.В. Потанин, дирижёр М.В. Потанина) и народный самодеятельный коллектив ансамбль русских народных инструментов «Садко» (художественный руководитель заслуженный артист РФ И.М. Тонин, дирижёр Е.Ю. Рогачев). Оба коллектива показали высокий уровень исполнительского мастерства и стали лауреатами II степени.

Поздравляем коллективы с достойным выступлением в рамках отборочного тура фестиваля и желаем им успешного выступления в финале конкурса.

Владимир Шемшученко