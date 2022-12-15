Во Всеволожском районе прошла акция «Мамы в фокусе внимания»

Новый проект «Мамы в фокусе внимания» стартовал в минувшую субботу во Всеволожске. Проект уникален тем, что уделяет особое и повышенное внимание жительницам отдаленных деревень, куда порой и «скорая» не скоро доедет, и фельдшерский пункт оставляет желать лучшего. А если у мамы не один ребенок, а несколько или она воспитывает ребенка одна, то ей заняться своим собственным здоровьем зачастую, как говорится, просто недосуг. Такие женщины порой годами не проходят УЗИ, им не попасть к так называемым «узким специалистам», у них просто не остается времени на самих себя. Новый проект призван исправить эту ситуацию и получить полную картину здоровья наших женщин. Тем более многодетных.

В Ленинградской области проект «Мамы в фокусе внимания» реализуется Комитетом по здравоохранению, Комитетом по социальной защите и Ленинградским отделением «Союз женщин России». В этот выходной для подавляющего большинства россиян день у входа в Центр здоровья Всеволожской КМБ мамочек встречали: заместитель главы администрации по социальному развитию С.В. Хотько, депутат МО «Город Всеволожск» М.Б. Шевченко, представители Женсовета нашего города и района – А.И. Кульбина, М.М. Кузнецова и заместитель главного врача Всеволожской КМБ К.Х. Мамедова.

– Сегодня мы планируем принять более 70 мамочек, которым предлагаем пройти полное обследование, – рассказала Карина Хетаговна, – начиная от анализа крови и завершая УЗИ, кардиограммой и обследованием у специалистов. Это первая такая масштабная акция, хотя она не означает, что в нашей больнице, во всех наших районных подразделениях нельзя пройти профосмотр и диспансеризацию любому желающему. Всё можно. Но сегодня мы организовали таким отдельным потоком мамочек, предупредив их заранее, чтобы не было очередей, никакого столпотворения, и они получили полную картину своего здоровья. За результатами обследования тоже не требуется приходить и даже звонить не нужно. Данные придут в электронном виде на телефон.

Перспектива такого обследования, конечно, привлекательна. И тут же поступили предложения от присутствующих. Светлана Хотько предложила провести комплексную диспансеризацию на следующий год для всех учителей области, тем более что он будет проходить под девизом Года знаний. Всеволожский женсовет озабочен состоянием здоровья мужской части нашего населения. Объективно мужчины крайне редко вовремя обращаются со своими проблемами здоровья к медикам, часто запускают болезнь, и у них реально не хватает времени на хождение по кабинетам.

Но всё-таки нынче в фокусе внимания – здоровье мам. Мы пообщались с некоторыми из тех, кто пришёл на медосмотр. Оксана – мама шестерых детей, притом один из них – инвалид по слуху. Здоровья на шестерых требуется немало, а оно уже начинает посылать сигналы.

– Поэтому всё очень вовремя, – резюмирует и другая мамочка, у которой только один ребёнок. Но ради этого ребёнка, у которого ментальные нарушения, Катерина вынуждена была оставить бизнес, прикрыть собственное турагенство и «24 на 7», по её выражению, работать только мамой. Тем более что девочке требуется огромный комплекс восстановительных и поддерживающих мероприятий. На себя времени не остаётся.

Буквально все, с кем нам пришлось в тот день встречаться и разговаривать, без всякого преувеличения говорили о том, что эта инициатива властей не должна оставаться разовой акцией, она требует расширения и продолжения. И очень многие вещи в процессе акции становились очевидными. Например, посмотрев, как мероприятие проходит в других районах области, – всеволожские власти решили, что обязательно должно быть место, где мамы могут без опасения оставить ребенка, если ему не с кем побыть. Место такое, конечно, в поликлинике есть – комната ребенка. Нынче в этой комнате – три грации, три юные девушки, волонтеры мобильной команды «Альфа», которые, если потребуется, – и порисуют, и поиграют с ребенком, и если надо – сказку расскажут. И полезно, и интересно. Так что старт получился удачным, и мамочки ждут продолжения.

Не только во Всеволожске, но и в Сертолово и Токсово женщины прошли медосмотры, получили необходимые консультации, направления на дополнительные обследования, а также рецепты врачей. В частности, в Сертоловской городской больнице многодетные мамы, матери-одиночки, мамы, воспитывающие детей с инвалидностью, смогли пройти профилактический медицинский осмотр. Их не только осмотрели, но и выписали направления на МРТ и консультации в Ленинградской областной больнице. Пока женщин осматривали специалисты, детей также развлекали волонтёры Всеволожского молодёжного центра «Альфа», которые ещё и помогали сертоловчанкам сориентироваться по кабинетам и направлениям.

Приглашение на акцию получили более пятидесяти сертоловских мам, которые в среднем за 1,5 часа прошли осмотр терапевта, невролога, гинеколога, хирурга, офтальмолога, ЛОР-врача, УЗИ, ЭКГ, ЭКГ с нагрузкой (при отсутствии противопоказаний), общий и биохимический анализы крови, флюорографию и другие процедуры. Приветствуя сертоловских мам в начале акции, и.о. главного врача Сертоловской больницы Сергей Владимирович Винников подчеркнул, что данные акции станут регулярными, и не исключено, что в будущем может появиться проект «Папы в фокусе внимания».

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Петра КУРГАНСКОГО