Во Всеволожске подвели итоги конкурса «Лучший предприниматель»

В минувший вторник, 13 декабря, в зале администрации Всеволожского района подвели итоги конкурса «Лучший предприниматель».

Специальная комиссия отбирала претендентов по нескольким критериям. Внимание обращали на устойчивое развитие бизнеса, отсутствие задолженности по налоговым отчислениям и участие в муниципальных программах по развитию района.

Номинаций было одиннадцать. Строгое жюри акцентировало внимание не только на крупном бизнесе с большими оборотами, но и оценивало предпринимателей, которые сделали рывок в непростых условиях.

Торжественную церемонию открыл глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. В тандеме со своим заместителем Николаем Кареткиным, курирующим экономический блок, градостроительство и имущественные вопросы, они вручили благодарственные письма организациям и индивидуальным предпринимателям, которые активно участвовали в социальной жизни района и организовывали сбор гуманитарной помощи мобилизованным, активно участвовали в жизни своих поселений, а также внесли вклад в экономическое развитие.

– Хочу сказать вам спасибо, что развиваете экономику, открываете новые рабочие места, – отметил, вручая награды лучшим, Андрей Низовский. – Отрадно, что в 2022 году количество малых предприятий и самозанятых граждан растет. Сегодня по итогам работы заслуженные награды получили лучшие предприниматели Всеволожского района. Отдельно хочется отметить тех, кто организовал сбор гуманитарной помощи мобилизованным гражданам, кто активно участвует в жизни своего поселения. Отрадно, что всё больше предпринимателей выбирают сферы деятельности, напрямую связанные с социальной сферой и развитием детей. Ну и, конечно, в центре внимания – собственные производства, способствующие импортозамещению и дающие людям новые рабочие места!

– Такие мероприятия, где отмечают самых лучших предпринимателей, очень важны, – говорит начальник управления экономики администрации Всеволожского района Инга Маслова. – Они помогают укрепить диалог с властью. Администрация Всеволожского района, Фонд развития предпринимательства стараются донести до бизнес-сословия информацию о мерах поддержки. Главное, чтобы бизнес узнавал о той помощи, которую оказывает государство.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО