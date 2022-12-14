Прихожане храма в Кузьмоловском изготавливают тактические носилки для бойцов

«Команда 47» продолжает свою работу. Недавно участникам Специальной военной операции начал помогать храм иконы Божией Матери Скоропослушница в городском поселке Кузьмоловский. Прихожане церкви делают тактические носилки и блиндажные свечи.

Как сообщает издание «47-й канал», неравнодушные ленинградцы собираются на цокольном этаже храма два раза в неделю и дружно изготавливают легкие носилки «Фома-180». Недавно прихожане научились делать блиндажные свечи.

Местные жительницы также вяжут для военнослужащих теплые шерстяные носки. Всего за ноябрь бойцам передали более 30 пар носков. В настоящий момент прихожане готовят для солдат новогодние подарки: фасуют сладости и подписывают открытки.

Кроме того, за последний осенний месяц прихожане собрали около 16 тысяч рублей для нужд бойцов. На эти средства были закуплены термобелье, носки, нижнее белье, термоодеяла, кровоостанавливающие жгуты и бинты.