Жителям Ленобласти могут компенсировать затраты на газовое оборудование

Инвалиды I группы, а также граждане, достигшие возраста 80 лет, являющиеся собственниками жилых помещений, могут обратиться за предоставлением сертификата в размере 35 000 рублей на замену оборудования, входящего в состав внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования.

Социальная поддержка определяется в размере фактических затрат на замену газового оборудования, но не более стоимости сертификата. Среднедушевой денежный доход члена семьи (одиноко проживающего гражданина) не должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Ленинградской области (с 01.06.2022 – 14 059 руб.) Пенсия и социальные выплаты не учитываются в доход.

Со всеми условиями, перечнем доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода, и документами, необходимыми для подачи заявления вы можете ознакомиться на официальном сайте Центра социальной защиты населения по ссылкам:

для инвалидов I группы https://cszn.info/socinform/invalids?id=192

для лиц, достигших возраста 80 лет https://cszn.info/socinform/other?id=191