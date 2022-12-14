В Сертолово почтили память Героев Отечества

В городе Сертолово 9 декабря у памятника Герою России гвардии лейтенанту Дмитрию Кожемякину прошёл торжественно-траурный митинг, посвящённый Дню Героев Отечества.

Его участниками стали представители Законодательного собрания Ленинградской области, руководства МО Сертолово, ветераны локальных войн и военных конфликтов, члены Совета ветеранов Сертолово, учащиеся школ, курсанты военно-патриотического клуба «Выстрел» и юнармейского отряда «Копорье» школы № 1, учащиеся авиационного кадетского класса «Балтийские крылья» Сертоловской СОШ № 3.

К участникам митинга обратились депутат Законодательного собрания Ленинградской области Герой России Алексей Махотин, глава МО Сертолово Сергей Коломыцев, отец Дмитрия Кожемякина – полковник в отставке Сергей Кожемякин, депутат совета депутатов МО Сертолово, председатель Российского Союза ветеранов Афганистана полковник в отставке Борис Стоянов.

С литературно-музыкальной композицией выступил Образцовый театральный коллектив «Волшебная флейта».

Почтив память героев, отдавших жизнь за Родину, сертоловчане возложили к памятнику венки и цветы. Затем участники торжественно-траурного митинга проследовали к памятнику воинам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах, где тоже состоялось возложение венков и цветов.

Справка: День Героев Отечества в России – это памятная дата, которая отмечается ежегодно 9 декабря. Она установлена Федеральным законом Российской Федерации 28 февраля 2007 года. Однако свою историю праздник ведёт ещё с XVIII века. Эта декабрьская дата приурочена к выдающемуся событию эпохи правления императрицы Екатерины II – в 1769 году она учредила орден Святого Георгия Победоносца. В те годы этим орденом награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость.

Михаил БОНДАРЧИК

Фото Петра КУРГАНСКОГО