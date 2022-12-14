Всеволожский народный театр поставил спектакль по роману Достоевского «Идиот»

Обращение режиссера Всеволожского народного драматического театра к творчеству великого писателя свидетельствует о том, что труппе по силам передать те страсти, которыми живут непростые, со сложными судьбами, герои Достоевского.

Неискренней игрой искушенного зрителя не обмануть, и огромное количество желающих посмотреть постановки «по Достоевскому» говорит о том, что спектакли проходят на высоком уровне. 10 декабря, когда на сцене Всеволожского ЦКД театр играл спектакль по роману «Идиот», яблоку негде было упасть. Замечательная игра артистов сопровождалась аплодисментами благодарных зрителей.

В этом театральном сезоне поклонников театра ждут и другие постановки. Заслуженный работник культуры РФ Ирина Троицкая, режиссер театра, пообещала вскоре порадовать поклонников спектаклями «Ощущение жизни» (по пьесе И. Грековой «Вдовий пароход») и «Женитьба» (Н.В. Гоголь).

Соб. инф.