Всеволожский агротехникум стал «Территорией возможностей»

IV Региональный форум молодёжных инициатив в сфере предпринимательства и финансовой грамотности «47 – Территория Возможностей» прошёл в стенах Всеволожского агропромышленного техникума.

Суть проекта

10 декабря, в четвертый раз в Ленинградской области, состоялся важнейший для будущего нашей страны, молодежный форум. Более 300 студентов и старшеклассников со всего 47-го региона собрались во Всеволожске, чтобы поучиться и заявить о себе в качестве предпринимателей. Организатором проекта «47 – Территория Возможностей» стала Региональная общественная организация «Центр общественных инициатив «Игра». Её президент Александр Жуков пояснил:

– Наш проект и этот форум, в частности, направлены на повышение бизнес-образования, популяризацию социального предпринимательства, поддержку молодежных инициатив в сфере бизнеса среди студентов и старшеклассников Ленинградской области. Своей деятельностью мы стремимся к развитию экономики 47-го региона и страны в целом путем создания условий для предпринимательства в молодежной среде, в том числе посредством обучения финансовой грамотности, выстраивания и развития деловых связей и получения опыта в предпринимательстве. Организаторы подготовили для ребят очень обширную программу, которая включает в себя знакомство и общение с опытными предпринимателями, с представителями правительства области и другими людьми, заинтересованными в развитии молодежных бизнес-инициатив. А также создали возможность заявить о своих идеях по созданию бизнеса и защитить готовые проекты. Организовано тестирование, позволяющее выявить предпринимательские способности молодых людей и многое другое.

Начало

О масштабе и важности форума говорило всё – от тщательно продуманной логистики мероприятия до количества и ранга участников, спикеров и гостей. Прямо у порога всех встречала группа волонтеров из числа учащихся Всеволожского агропромышленного техникума, выделявшихся среди всех прочих красными футболками с надписью «Команда 47». Ещё до начала официальной части на мероприятие прибыла заместитель главы администрации Всеволожского района по социальному развитию Светлана Хотько. Она внимательно ознакомилась с участниками «Ярмарки проектов», представленных в фойе техникума.

– Особое внимание привлекли к себе, прежде всего, проекты молодых людей из нашего района. Одиннадцатиклассники из СОШ № 6 Дмитрий Куницын и Андрей Капустин придумали автономное электронное устройство для наблюдения за окружающей средой, которое сочетает в себе несколько известных нам приборов для измерения влажности, атмосферного давления, скорости и силы ветра и т.д. А Вероника Ховавко из Романовского сельского поселения представила проект сети точек быстрого питания с широким ассортиментом продукции, в том числе и для вегетарианцев, – отметила Светлана Валерьевна.

20 проектов участвовали в ярмарке и более 30 бизнес-инициатив были представлены на конкурс. Невозможно было пройти мимо яркого стенда Михаила Потеева и Варвары Сахаровой из Кировского района. Они решили создать конноспортивный клуб, чтобы обучать местных детей верховой езде. Множество ярких фотографий лошадей, кубки, медали и грамоты, завоеванные ребятами на соревнованиях, привлекали внимание посетителей ярмарки. Варвара и Михаил рассказывали о своей идее с таким энтузиазмом и блеском в глазах, что невозможно было остаться равнодушным.

Официальная часть

Ознакомившись с проектами начинающих предпринимателей, присутствующие переместились в актовый зал. Здесь, на сцене, украшенной символикой форума «47 – Территория Возможностей», ждал ведущий – успешный предприниматель и бизнес-тренер Денис Поничев, который представил почетных гостей мероприятия, принимавших участие в подготовке мероприятия. Сегодня здесь оказались:

Ирина Георгиевна Спивакова – главный методолог и куратор конкурса проектов, Александр Альбертович Жуков – президент региональной общественной организации «Центр общественных инициатив «Игра», Светлана Ивановна Нерушай – председатель Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области, Марина Андреевна Григорьева – председатель Комитета по молодежной политике Ленинградской области, Вадим Маркович Аверин – директор Фонда поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области и другие. Со сцены говорили о важности развития предпринимательства в молодежной среде и предлагали всестороннюю помощь в развитии малого и среднего бизнеса. Все они поднимались на сцену и говорили слова приветствия и поддержки в адрес участников форума.

Активная часть форума началась с задания от Дениса Поничева. Студентам и старшеклассникам за три минуты предстояло познакомиться с максимальным количеством присутствующих в зале, установить с ними деловую связь и обменяться контактной информацией. После выступления приглашенных спикеров часть участников форума осталась в зале, где на сцену поднялась блогер Елена Саморукова, которая рассказала историю своего успеха и ответила на вопросы молодых людей. Остальные же разошлись по четырем площадкам, чтобы послушать лекции специалистов в сфере малого и среднего бизнеса и поучаствовать в мастер-классах и в конкурсе проектов «Есть идея!».

Итог

Более 30 участников конкурса «Есть идея!» представили свои бизнес-проекты и боролись за победу в трех номинациях. «Бизнес-идея в сфере IT-технологий». Сюда вошли сервисы с использованием IT, программные продукты, интернет-продажи и приложения. В конкурсе на площадке «Бизнес-идея в сфере социального предпринимательства» конкурсанты представили идеи, направленные на решение социальных, культурных и экологических задач. «Бизнес-идея в сфере производства» предполагала выявление лучших в сфере народно-художественного творчества, производства товаров и технологий. Члены жюри – опытные эксперты – внимательно слушали презентации конкурсантов, задавали вопросы и выделяли для себя наиболее перспективные проекты и идеи, заслуживающие дальнейшего развития. В результате было определено около десятка работ, которым обеспечены информационная поддержка и возможность получения финансирования из различных инвестиционных источников.

Александр СОРОКИН

Фото группы «Территория Возможностей — бизнес для Молодёжи!»