Во Всеволожске состоится презентация книги о судьбах выпускниц института благородных девиц

17 декабря в 12.30 музыкально-поэтическое клубное формирование «Родник» приглашает жителей и гостей нашего города на презентацию книги члена Союза писателей России Натальи Аляевой «Значение Императорского Воспитательного Общества благородных девиц (Смольный институт) для России. Судьбы выпускниц».

Книга вышла в июне 2022 года, в ней Н. Аляева раскрывает прогрессивное значение первой в России школы для женщин-дворянок, повествует о судьбах его воспитанниц; рассказывает о жизни выпускниц в СССР. Впервые опубликован список воспитанниц Смольного института за 1776 – 1914 гг. на основе дореволюционных источников. Архивные и научные изыскания автора позволяют надеяться, что книга будет полезна российской интеллигенции, потомкам русских эмигрантов, а также всем, изучающим своё родословие.

Презентация состоится в помещении Межпоселенческой библиотеки по адресу: г. Всеволожск, ул. Александровская, дом 80 (2 этаж).