Александр Дрозденко: «Нужно работать засучив рукава»

«Несмотря на откровенный скепсис некоторых экспертов, на сегодняшний день Ленинградская область завершает год с неплохими показателями», – заявил под занавес уходящего года губернатор 47-го региона Александр Дрозденко на пресс-конференции, организованной для СМИ.

Прорвёмся, и не такое видали

– Да, санкциями давят, в том числе и, может быть, больнее всего на экономику, но «принятые ранее решения по поддержке отечественных предприятий постепенно сработали. Правда, иногда приходилось действовать как пожарная команда, быстро тушить «очаг» экономического возгорания. Или как громоотвод, чтобы не «закоротило», – признался губернатор.

– После февраля иногда чувствовал себя настоящим психотерапевтом, – полушутя-полусерьезно сказал Александр Дрозденко. – Постоянные встречи с предпринимателями, разговоры о том, что всё будет хорошо. Бизнес испытывал шок. Пик сложностей пришёлся на лето. Признаюсь, иногда дело доходило до паники. Но и этот Рубикон постарались перейти. Самыми сложными были переговоры с предприятием «Нокиан Шина». Казалось, что владельцы вовлечены в холодную войну. Сейчас на предприятии сменился собственник. Оно остановилось, но временно. Технические вопросы планируется решить уже ко второй половине 2023 года, тогда производственный объект должен заработать. Зато сейчас, подводя итог, можно сказать, что выстояли.

Объяснил глава региона и свою позицию по введению контрсанкций по отношению к иностранцам, которые, громко хлопнув дверью, уехали из России.

– Поймите, такие решения, как контрсанкции, принимают на федеральном уровне, – подчеркнул губернатор. – Я направил своё предложение по данному вопросу в соответствующие ведомства. Компания уходит, оставляя людей без работы, казну без поступлений, при этом арендуя наши леса, карьеры, земельные участки. Несправедливо всё это. Ресурсы, которые находятся в аренде, не должны включаться в оценку бизнеса при продаже. Ещё один нюанс. Согласно инвестиционному договору одна сторона гарантирует капиталы, а другая – льготы. Следовательно, при расторжении договора и ухода компании мы должны требовать возврат льгот.

По словам Александра Юрьевича, инвестиции в основной капитал составили 361 млрд руб. И это только за десять месяцев. К концу года рост к уровню прошлого года, возможно, составит более 20 процентов.

– Не исключено, что будущий год будет скромнее по показателям, – считает Александр Дрозденко. – Ощутимый прогресс наблюдается в сфере АПК. Это я вам как специалист в сфере сельского хозяйства говорю. В области рекордный урожай зерна. Это нонсенс! Регион никогда зерном не занимался. Но оно нам нужно как производное для комбикормов. Также областные аграрии нарастили производство рапса — важной культуры в том числе для животноводства. Регион удвоил его производство, и это только начало. Так что мы в тренде.

…Одним словом, шансов у Ленинградской области много. Важно правильно определить цели. Не зря один из античных мудрецов говорил: «Корабль должен знать, в какой порт он направляется, иначе никакой ветер не будет ему попутным!».

Опять метель…

– Строительство библиотеки на улице Шишканя откладывается из-за финансирования проекта, – пояснил губернатор. – С возведением Губернаторского лицея во Всеволожске попроще. Это своеобразная школа талантов для ребят из Ленинградской области. Уже есть проект, группа партнеров, заинтересованных в его возведении и взявших на себя затраты по проектированию. В следующем году рассчитываем получить проект, смету и пройти экспертизу. Ориентировочно в 2024 году будет объявлено начало строительства. В учебное заведение будут зачислены одаренные дети после третьего или пятого класса. Параллельно со школьной программой они будут развивать свои навыки и таланты в разных направлениях.

– Могут ли санкции стать шансом и стимулом для импортозамещения в Ленинградской области? – спросил губернатора корреспондент «Всеволожских вестей».

– Сложный вы вопрос задали, – ответил Александр Дрозденко. – Говорить категорично, что санкции – это шанс со знаком плюс, я бы не стал. Здесь есть как положительные, так и отрицательные моменты. Мы много говорили об импортозамещении, но иногда разговоры и дела расходятся как в море корабли. Наладить производство сложнейших технологических процессов по одному только щелчку не выйдет. Это трудная работа. Она требует много средств и времени. Да, по части товаров и услуг, да и в сфере малого бизнеса, санкции стали хорошим стимулом. Они подстегнули в этом секторе производство. Уже сейчас мы видим результаты. Вот, например, резко возросло производство швейной продукции. Тем временем спад зафиксирован в отрасли автокомпонентов, выпуска шин и других сферах.

Как откровенно признался губернатор, под ударом оказались целые отрасли.

– Некоторые предприятия не работают, – рассказал Александр Дрозденко. – В частности, речь идет об импортозамещении в сфере автомобилестроения. Ну не научились мы выпускать такие же машины, как у иностранных производителей. Что греха таить? Местный автогигант стал выпускать после санкций машины без подушек безопасности. Но, как говорят, если где-то убыло, значит, где-то прибыло. Недавно правительство Ленинградской области приобрело отличные машины производства КНР.

Оценил губернатор и работу «снежного штаба». Белые «хлопья» – всегда большая головная боль для коммунальщиков.

– Снег – это проблема, которая приходит каждый год примерно в одно и то же время, – сказал Александр Юрьевич. – Эту проблему надо пережить. Но пережить достойно. Недавняя метель стала настоящим стихийным бедствием. Как всегда, было очень много сигналов от жителей. Я приехал поздно вечером домой, расчистил двор, чтобы заехать. Утром вышел – опять замело… Зато нам удалось наладить контакт с гражданами. Возмущённые жильцы сейчас больше не называют коммунальщиков бездельниками, а сообщают, где не убрали и где расчистили снег. Правда, в плане расчистки улиц управляющие компании – слабое звено.

– Мы не знаем, что готовит нам 2023 год, – подчеркнул Александр Дрозденко. – Гадать на кофейной гуще не буду. Сейчас времена непростые. После 24 февраля каждый выбрал свой путь. Кто-то помогает, как предприниматели и добровольцы Ленинградской области, собравшие 400 миллионов рублей, а кто-то, как страус, зарылся в песок. Есть такие, которые решили уехать, а кто-то на всей нынешней ситуации ловит хайп. Знаете, скажу так, нужно быть патриотом своей Родины, любить свою страну и работать засучив рукава.

Ирэн ОВСЕПЯН