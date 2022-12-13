Школьник из Разметелево стал призером Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту
В ноябре завершился заключительный этап Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту 2022. Среди призеров оказался одиннадцатиклассник из деревни Разметелево – Георгий Громов.
Как сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района, юноша вошел в десятку лучших из более 13 000 участников. Готовиться к Олимпиаде Георгию помогала педагог-наставник из Разметелевской СОШ Дарья Тришкина.
В интервью организаторам олимпиады Георгий Громов рассказал, что заинтересовался IT в конце шестого класса. А вскоре всерьез занялся олимпиадным программированием.
– Будущим участникам олимпиады советую не сдаваться и помнить, что, как правило, велосипед придумывать не надо: нужно четко обозначать и реализовать задачу, и в целом своего вы добьетесь, – поделился школьник.
Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский лично поздравил Георгия Громова и вручил ему диплом и ценные подарки.
– Спасибо родителям и педагогам за то, что учат и воспитывают достойное молодое поколение! – отметил Андрей Низовский.
Всего в отборочном этапе приняли участие 173 школьника Ленобласти, в основной этап прошли двое, а в заключительном отстаивал честь района один Георгий Громов.
Фото со страницы Андрея Низовского