Предприниматель из Агалатово поддерживает бойцов в зоне СВО фермерской продукцией

По всей России растут масштабы гуманитарной помощи для ребят, призванных в рамках частичной мобилизации. Свою лепту в большое дело вносят и предприниматели из Всеволожского района. Добровольные помощники-бизнесмены со всех городов и поселений активно отправляют грузы. Помогают чем могут. Очередную партию продовольствия и товаров отправил в конце ноября и агалатовский фермер Гаро Мнацаканян.

Недавно, как участник движения #команда47, активист получил благодарность губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и был приглашен на Суворовский, 67 на награждение.

– Нам небезразлична судьба ребят в зоне СВО, – рассказал «Всеволожским вестям» Гаро Мнацаканян. – Поддерживаем их не по чьей-то воле, а по велению души. Конечно, военнослужащие обеспечены всем. Но и наша помощь лишней не будет. Всего отправили около одной тонны груза. Помимо сыра и молочной продукции, мы приобрели для участников СВО, раненых и жителей Донбасса теплые вещи, предметы для гигиены и многое другое. Дело наше – семейное. Супруга Алла во всем поддерживает меня. Вместе с ней и детьми и дочерьми начинали и ведём бизнес. Знаете, для меня каждый вечер, когда мы все вместе собираемся за огромным столом у камина, – большое счастье.

– Не представляю жизни без нашей фермы, – присоединяется к мужу Алла. Кстати, по специальности наша собеседница – модельер-конструктор одежды. – Теперь мои модели – коровы, – шутит супруга и ничуть не жалеет, что отказалась от гламурных вечеринок и вместе с мужем следит за большим хозяйством. – Мы вдохновляем друг друга. Трудимся бок о бок. Вместе преодолеваем все препятствия. Радуемся успеху. «Разве не в этом счастье?» —говорит фермерша.

…Сегодня крестьянско-фермерское хозяйство в деревне Агалатово для большой семьи предпринимателя Гаро Мнацаканяна – родное. Фермер, как никто другой, знает: чтобы добиться успеха, нужно хлебнуть лиха. Ему пришлось бороться за место под солнцем. Были трудные времена, но сумел выстоять. Сложная эта наука – быть в нынешних экономических условиях успешным сельским предпринимателем. Далеко не у каждого получается.

Свою ферму Мнацаканяны создавали буквально по кирпичику. С нуля. Тут было почти унылое зрелище: совхоз испустил последний дух, везде торчали бетонные столбы, собирались тучи воронья, вытоптанная земля… Сейчас другая картина. В стойлах мычат дойные коровы, блеют овечки, тарахтит трактор, доставляющий корм, размахивают вилами рабочие, подбирая с земли упавшее сено.

– Гордимся нашими ребятами, которые сейчас находятся в зоне СВО, – говорит Алла Мнацаканян. – Кто, если не мы, должны им помогать?

– Команда 47 становится настоящей, мощной силой, – на встрече с активистами отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – Когда движение только создавалось, мы жили в другой общественной ситуации, у нас был хороший опыт помощи ближним в ковидное время. Но с началом Специальной военной операции, мобилизации – наличие такого единого, мощного движения ленинградцев оказалось как нельзя кстати. Помощь стала всенародной и вышла на новый уровень. Наши защитники не были бы столь сильны, отважны, упорны в достижении целей специальной военной операции, если бы они не знали, что за ними – очень прочный тыл. И этот тыл организуете в том числе вы – ленинградцы, активисты нашей команды.

Ирэн ОВСЕПЯН