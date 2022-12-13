Пожилые жители Ленобласти могут получить услуги социальной поддержки дистанционно

У каждого в семье есть пожилые родственники – не забывайте о них. Расскажите им о возможности получения мер социальной поддержки дистанционно.

Помогите пожилому человеку зарегистрироваться на Портале Госуслуг — https://www.gosuslugi.ru/ и подтвердить учетную запись. Способов подтверждения учетной записи на Портале существует несколько: заказным письмом через Почту России; в центрах обслуживания (МФЦ, некоторые отделения банков и пр.). Потребуется личное посещение с паспортом и СНИЛС; с использованием квалифицированной электронной подписи (дистанционно онлайн); через системы личных кабинетов онлайн-банкинга (дистанционно онлайн — https://www.gosuslugi.ru/help/faq/general/101221)

Познакомьте с официальным сайтом Центра социальной защиты населения — https://cszn.info/. Для каждой меры социальной поддержки размещены способы обращения с активными ссылками, в т.ч. на Портал Госуслуг

Помните! Ограничение посещений и личных контактов в общественных местах сохранит здоровье вам и вашим близким.