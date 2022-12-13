Пианистки из Всеволожской школы искусств стали лауреатами конкурса «Юные дарования»

В концертном зале Гатчинской детской музыкальной школы им. Ипполитова-Иванова 11 декабря состоялся областной конкурс «Юные дарования» в номинации «Фортепиано». В мероприятии приняли участие талантливые пианистки из Всеволожской школы искусств, чье яркое выступление заслужило высокую оценку жюри.

Конкурс считается одним из самых сложных для участников. Он предполагает исполнение программы из трех произведений. В жюри конкурса традиционно входят ведущие преподаватели Санкт-Петербургской консерватории и музыкального училища им. Римского-Корсакова, которые строго и профессионально оценивают выступления конкурсантов.

Всеволожскую детскую школу искусств им. М.И. Глинки представляли ученицы преподавателя И.А. Обежисвет Суворова Василиса (младшая возрастная категория) и Логинова Диана (старшая возрастная категория). Высокую оценку членов жюри получила пьеса А. Смелкова «Пирует Петр» в исполнении Суворовой В. Техника Логиновой Д. была признана безупречной. Наши юные пианистки стали лауреатами II степени.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО