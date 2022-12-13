Ленобласть обогнала Санкт-Петербург по темпам ввода жилья

Строительный сектор Ленинградской области бьёт рекорды. Аномальный рост замечен в сфере индивидуального жилищного строительства. Об этом говорили участники пресс-клуба губернатора.

Совещания, касающиеся развития этой важной отрасли, наглядно демонстрируют: несмотря ни на что, у нас есть действительно серьезные успехи, и мы их сейчас обсудим. Поскольку Александр Юрьевич задерживался, первым слово взял заместитель председателя областного правительства по строительству и ЖКХ Евгений Барановский. Он сообщил, что в нынешнем году удалось достичь «очень высоких результатов строительства»:

– На фоне других регионов темпы роста впечатляют, – развеяв панику о начавшемся обвале строительного рынка в связи с последними событиями в экономике и в мире, подчеркнул Евгений Барановский. – Это видно невооруженным взглядом. Достаточно посмотреть на стройки и проанализировать цифры. Область поставила очередной рекорд. В регионе уже возведено 3,4 млн кв. метров жилья. И это итог только за десять месяцев. До конца года введем в эксплуатацию ещё шесть домов. Интересно, что 85% объектов – доля ИЖС. Этот сегмент стал ключевым драйвером роста отрасли. Темпы роста строительной отрасли – как олимпийский девиз: «Быстрее, выше, сильнее!»

По словам Евгения Барановского, нынешний тренд – результат устойчивого интереса петербуржцев к переезду за город. Отсюда и спрос на земельные участки и готовые дома.

– Важно, что идут работы по расселению жильцов из аварийных зданий, – отметил заместитель председателя областного правительства. – Заветные ключи от новых квартир получили 2,5 тыс. человек.

Александр Дрозденко, как обычно, готов был обстоятельно отвечать на все вопросы журналистов. Представитель «Тосненского вестника» поинтересовался, будут ли отдаленные города застраиваться так же, как Кудрово или Мурино?

– Спрос диктует предложение, – напомнил азбучную истину глава региона. – Рынок жилья развивается во всей области. Другое дело, как это происходит. Да, темпы строительства разные. Тянуть на аркане инвестора никто не собирается. Но популярностью пользуются многие районы 47-го региона. К примеру, возьмем, поселки Тельмана и Федоровское в Тосненском районе. Там появились красиво застроенные территории.

Ответил Александр Юрьевич и на вопрос корреспондента «Всеволожских вестей» об обманутых дольщиках. Глава региона сообщил, что в правительстве предпринимаются беспрецедентные меры, чтобы сдвинуть процесс с мертвой точки. В частности, прорабатываются разные механизмы по привлечению капиталов.

Правда, порой некоторые журналисты в поисках сенсаций утрируют данные. После таких «перлов» кажется, что в нашем регионе много недостроенных объектов. Но это не так. На деле в Ленинградской области обманутых дольщиков ни больше ни меньше, чем в целом по стране. Так, ещё с прошлого года, регион находится в «зелёной зоне» по качеству восстановления прав дольщиков. И это – хороший результат.

– Любая стройка – риск, – заметил Александр Юрьевич. – Сейчас нам удается найти эффективные механизмы привлечения на долгострои новых инвесторов из числа добросовестных строительных компаний. Всего в регионе 142 проблемных объекта. Большинство из них, а это 93 – во Всеволожском районе. Всего в районе более 17 тысяч участников долевого строительства. Давайте совершим экскурс в 2006 год. Некоторые помнят, что тогда на рынке появились жулики-застройщики. Они всеми правдами и неправдами обещали доступную крышу над головой. Дольщики «клевали» на удочку, не подозревая, что могут остаться без квартиры. Люди вкладывали деньги «в воздух», инвестируя на стадии нулевого цикла. На месте будущей стройки был только голый земельный участок. Правду говорят: квартирный вопрос испортил людей. Эта булгаковская сентенция особенно подходит к мошенникам, предлагающим доступное и дешевое жилье. Хорошо, что таких жуликов оказалось не так много.

Как рассказал Александр Дрозденко, к 2023 году все обманутые дольщики будут восстановлены в своих правах. Суть сводится к тому, что кто-то получит компенсацию, а кто-то обретет крышу над головой.

Рассказал губернатор и о помощи Донбассу. Так, силами Ленобласти восстанавливается один микрорайон в Мариуполе. Там не оказалось практически ни одного целого дома. До конца года будут сданы 20 отремонтированных домов, полностью готовых к проживанию – с сантехникой, канализацией, электрическими приборами.

В следующем году стройка начнётся и в подшефном Енакиево (ДНР). Больших разрушений жилого фонда там нет, но за 30 лет практически не вкладывались средства в обновление домов. Ремонта требуют тепловые и инженерные сети, кровли. В следующем году на это выделят финансы из федерального бюджета.

Опыт Ленобласти по подаче воды в Енакиево перенимает вся страна.

Ирэн ОВСЕПЯН