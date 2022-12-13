В Сертолово прошел концерт для матерей мобилизованных воинов

10 декабря в городе Сертолово, в конференц-зале МФЦ, состоялся концерт, организованный для матерей воинов-защитников, выполняющих воинский долг в ходе Специальной военной операции. Концертная программа была приурочена ко Дню матери и наступающему Новому году.

Патриотизм, любовь к Родине, к отчему дому, готовность защищать интересы Отечества и родную землю от посягательств врага – все эти понятия воспитываются прежде всего в семье. Родителям воинов всегда адресуют самые тёплые слова, слова поддержки и благодарности, ведь они отдали для защиты Родины самое дорогое – своих сыновей.

Во время концертной программы на сцене выступили артисты и коллективы муниципального образования Сертолово: хоровой коллектив «Кантабиле», хореографический коллектив «Школьные годы», учащиеся музыкального отделения МБУДО «Сертоловская детская школа искусств», Цирковой студии «Флик-ап», солисты вокального коллектива «Hello», фольклорный коллектив «Сударушка». Вела концерт специалист Сертоловского культурно-спортивного центра «Спектр» Татьяна Сапельник.

Для детей, которых мамы привели на концерт, руководитель Клуба Семьи «Счастливы вместе!» Марина Гасенко провела мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству.

По окончании концерта зрительницам вручили цветы и подарки, затем состоялось по-домашнему душевное чаепитие.

Михаил БОНДАРЧИК

Фото Анны ГРЕНЬ