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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Сбер: ИИ помог выявить более 1400 случаев ухудшения состояния здоровья пациентов в Ленинградской области

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Проект дистанционного мониторинга здоровья пациентов от СберЗдоровья и Комитета по здравоохранению Ленинградской области помог врачам региона своевременно зафиксировать более 1 400 случаев отклонений показателей от нормы, 140 из которых потребовали оперативной консультации с врачом и немедленного реагирования. Специалисты видели изменения уровня сахара в крови, давления, сердечного ритма и других показателей, моментально связывались с пациентами и принимали меры.

Проект стартовал 3 месяца назад и сейчас более 2 000 человек с хроническими неинфекционными заболеваниями в 22 медицинских организациях Ленинградской области находятся под постоянным наблюдением врачей. Сбор показателей пациентов осуществляется при помощи роботизированного обзвона. Робот регулярно звонит пациентам и собирает данные о давлении, сердечном ритме, уровне сахара в крови и других показателях в зависимости от диагноза пациента. После звонка информация обрабатывается, автоматически вносится в «Дневник Здоровья» и передается лечащему врачу. Специалист видит динамику заболевания, может оперативно отреагировать на отклонения показателей и скорректировать лечение. В случае острой необходимости оперативного вмешательства врачи сами вызывают скорую медицинскую помощь.

Робот распознает речь и понимает медицинскую терминологию. Если потребуется, он «переспрашивает» собеседника, чтобы убедиться в корректности данных.

Александр Жарков, председатель Комитета по здравоохранению Ленинградской области:

 «Поддержка и сохранение здоровья жителей Ленобласти – одна из ключевых задач Комитета. Мы стараемся тестировать и внедрять наиболее прогрессивные и эффективные программы и инструменты для решения этой задачи. Дистанционный мониторинг становится уже привычным способом быть на связи с врачом для многих жителей региона. И мы видим результат – это не только проверка состояния пациентов, но и чёткая система реагирования на изменения показаний, которая запускает процесс сохранения здоровья и жизни наших сограждан».

Олег Тихомиров, директор головного отделения Сбербанка по Ленинградской области:

«Правительство Ленинградской области проводит системную работу по повышению уровня жизни жителей региона. Одним из важных направлений является развитие цифровых и дистанционных сервисов здравоохранения. Мы видим положительные результаты этой трансформации и продолжаем поддерживать инициативы правительства региона. Сейчас проект расширяется, это как раз тот случай, когда искусственный интеллект стоит на страже здоровья человека и помогает сохранять жизни».

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