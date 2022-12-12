На реке Оккервиль бобры активно пополняют зимние запасы

Самые крупные грызуны Европы давно облюбовали Оккервиль. Обильная растительность вдоль берегов речки является отличным источником запасов для бобров.

Понаблюдать за повадками зверьков удалось биологу, автору блога «Каждой твари по паре» Павлу Глазкову.

– Бобры в зимнюю спячку не впадают и по ночам активно заготавливают еду впрок, – пояснил специалист. – Бобры – строгие вегетарианцы. Сейчас их основной корм – кора деревьев и кустарников. Бобры валят деревья, отгрызают ветки и по водному пути буксируют поближе к своему жилищу.

Как рассказал биолог, на зимовку зверьки уйдут в специально вырытые на берегах реки норы. Рядом со своими домиками они и складируют припасы. В холодной воде собранный урожай долгое время остается свежим и пригодным в пищу.

Однако запасливость зверьков беспокоит горожан – погрызенные деревья рискуют обваливаться. Ствол может повредить как чьё-то имущество, особенно припаркованные автомобили, так и попросту упасть на человека.

– Отношение местных жителей к бобрам разделилось: одни считают, что животных надо отловить и увезти подальше за город, а другие, что бобры – как и мы – полноправные жители Северной столицы и Ленинградской области, – рассказал Павел Глазков. – Некоторые местные жители уже начали оборачивать основание стволов деревьев металлической сеткой. Если бобрам будет недостаточно пищи, они сами отсюда уйдут, а точнее, уплывут в поисках более сытных мест.

Отметим, что сильно поврежденные бобрами деревья устраняются коммунальными службами. Восстановить их, как правило, уже не получится. Даже если ствол выдержал атаку бобров, то с высокой долей вероятности дерево станет жертвой непогоды – свойственный местным широтам шквальный ветер способен повалить даже здоровые деревья.

Фото блога «Каждой твари по паре»