Жители Всеволожского района подарят новогодние подарки детям Донбасса

Женсовет Всеволожского района запустил акцию «Сладкие добрые дела». До 20 декабря объявлен сбор вкусных подарков, которые будут доставлены детям Донбасса к Новому году.

Как сообщают организаторы акции, вовсе необязательно покупать готовые подарки – достаточно приобрести развесные шоколадные конфеты, ириски или леденцы на палочке. Чтобы дополнить праздничную атмосферу, можно положить в подарок новогоднюю игрушку из небьющихся материалов.

Дополнительную информацию о том, куда и когда передать гостинцы, можно узнать по телефону куратора – 8 931 303-13-02.